- 극지연구소, 무인잠수정으로 심해 열수 환경 직접 관찰

[헤럴드경제=구본혁 기자] 극지연구소는 세계 최초로 남극권 중앙해령의 심해 열수 시스템을 무인잠수정으로 직접 관찰하고 시료를 확보하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

중앙해령은 맨틀에서 녹아 나온 마그마가 분출해 해양 지각이 형성되는 거대 산맥이며, 이 과정에서 바닷물이 마그마와 반응해 끓어오르며 분출되는 것을 열수 시스템이라 한다. 열수가 분출하는 심해 생태계에는 독특한 미지의 생명체들이 존재해 학술적 가치가 높다. 그리고 분출 즉시 냉각·침전되면서 구리, 아연 등 유용 금속이 농축된 열수광석도 형성한다.

극지연구소 박숭현 박사(UST 극지과학 전공 교수) 연구팀은 지난해 11월, 쇄빙연구선 아라온호를 타고 남극 장보고기지로부터 약 1200km 떨어진 해역에서 ‘날개’ 지형에 대한 무인잠수정 탐사를 진행했다. ‘날개’는 수심 1300m의 해저산으로, 비상을 준비하는 모습과 닮아 연구팀이 직접 명명한 곳이다.

연구팀은 지난해 1월 탐사 때, 날개 해저산에서 해저면을 훑어 시료를 채취하는 장비인 드렛지를 활용해 경제적 가치가 높은 열수광석을 확보한 바 있다. 이번 탐사에서는 무인잠수정을 투입해 당시 채집된 광석과 유사한 형태의 광석들이 해저면에 대규모로 분포해 있음을 직접 포착하며 해당 지역의 자원 잠재력을 다시 한번 입증했다.

또한 연구팀은 무인잠수정의 정밀한 로봇 팔과 시료 흡입 장치를 사용해 자포동물, 해면동물, 극피동물 등 총 12개체의 심해 생물을 성공적으로 채집했다. 연구팀은 확보된 시료를 바탕으로 신종 여부와 남극 심해 열수 생태계의 메커니즘을 규명할 계획이다.

탐사에 사용된 ‘아리아리호’는 극지연구소가 국내 무인잠수정 개발사인 (주)레드원테크놀러지와 공동 개발한 첨단 장비다. 최대 6000m 수심까지 잠수해 실시간 모니터링과 시료 채취, 해저 측량을 동시에 수행할 수 있어 인간이 접근하기 어려운 극한의 심해 환경을 조사하는 핵심 수단으로 꼽힌다.

이번 연구에는 박숭현 책임연구원과 UST 서우석 박사과정생, 김보근 통합과정생, 원종필 박사과정생이 참여했다.

박숭현 책임연구원은 “남극권 중앙해령에서 무인잠수정으로 심해 열수 환경을 직접 관찰한 것은 전 세계적으로 유례가 없는 큰 도약”이라며 “첨단 로봇을 활용해 기존 선상 탐사보다 훨씬 구체적인 정보와 정밀한 시료 확보가 가능해졌다”고 강조했다.

신형철 극지연구소장은 “이번 성과를 발판 삼아 남극 심해 탐사를 단계적으로 확대하고, 장기적으로는 산·학·연 협력을 통해 심해 탐사용 차세대 무인잠수정과 자율무인잠수정(AUV) 기술 개발을 병행해 글로벌 극지 연구 역량을 강화하겠다”고 말했다.