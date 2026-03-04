[헤럴드경제=최원혁 기] 한 도로에서 사이클 훈련 중이던 고등학교 선수가 중앙분리대와 충돌해 숨진 사고와 관련해 학교 관계자 5명이 입건됐다.

3일 파주경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 연천의 한 고등학교 교장과 교감, 사이클부 코치, 체육교사 2명 등 5명을 불구속 입건했다고 밝혔다.

숨진 사이클부 선수 A군의 유족은 이번 사고가 단순 교통사고가 아니라 무리한 훈련과 학교 측의 안전관리 소홀로 발생했다며 이들을 지난달 고소했다.

앞서 지난 1월24일 오후 1시께 경기 파주시 적성면 37번 국도 2차로에서 자전거로 훈련하던 A군이 중앙분리대를 들이받고 숨졌다.

A군은 연천군의 한 고등학교 사이클부 소속으로, 사고 당시 코치와 학부모가 탑승한 승합차가 앞서 주행하고 그 뒤를 약 1ｍ 간격으로 따라가는 방식으로 훈련을 진행 중이었다.

경찰은 A군이 포트홀 등 노면 상태가 좋지 않은 구간을 지나던 중 사고가 난 것으로 보고 있다.

유족 측은 사고 전날 눈이 내렸고 당시 영하권의 강추위가 이어지는 등 도로 여건이 좋지 않았음에도 훈련이 강행됐다고 주장하는 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 조만간 피의자들을 불러 훈련 진행 경위와 안전조치 여부 등 과실 책임을 조사할 방침이다.