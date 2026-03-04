경량 점퍼·페플럼 블라우스 등 실용성과 우아한 실루엣 강조 3월 수도권 첫 공식 매장 오픈…팝업스토어로 젊은 고객 접점 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사가 전개하는 여성복 브랜드 ‘자아(JAAH)’가 2026년 봄·여름 시즌 컬렉션을 공개했다.

자아는 지난해 8월 론칭한 온라인 중심 브랜드로 ‘믹스핏, 에이엠 투 피엠(Mixfit, Am to Pm)’을 슬로건으로 내세우고 있다. 하루 중 다양한 활동에 맞춰 스타일을 바꿀 수 있는 레이어드 기반 믹스앤매치 스타일을 제안하는 것이 특징이다.

이번 시즌 컬렉션은 가볍고 편안한 착용감과 우아한 실루엣을 동시에 구현한 실용적인 아이템을 중심으로 구성됐다. 나일론, 메시, 레이온, 텐셀 혼방 등 다양한 소재를 활용해 쾌적한 착용감을 제공하면서도 활동성과 스타일을 모두 고려했다.

또 신축성이 뛰어난 기능성 소재와 스포츠웨어에서 활용되는 소재를 적용해 내구성과 활동성을 강화했다. 일상복은 물론 애슬레저 스타일로도 활용할 수 있도록 디자인한 것이 특징이다.

4일 공개된 1차 드롭에는 볼륨감을 더한 나일론 소재 경량 점퍼, 워크웨어 무드의 재킷과 팬츠, 셔링 디테일과 페플럼 실루엣이 강조된 블라우스, 레이어드 스타일링이 가능한 홀터넥 베스트, 버뮤다 팬츠 등이 포함됐다.

특히 나일론 소재에 메시 안감을 더한 ‘후디드 롱 점퍼’와 ‘하이넥 셔링 점퍼’는 경량성과 내구성을 동시에 갖춘 제품으로, 허리와 밑단에 스트링을 적용해 실루엣을 조절할 수 있도록 설계됐다.

이와 함께 메시 소재 캡이 적용된 투웨이 토트백, 시스루 양말 등 액세서리와 모달 슬리브리스, 메시 점퍼, 텐셀 혼방 티셔츠 등 봄·여름 시즌 아이템도 함께 선보인다. 2차 드롭은 4월 초 공개될 예정이다.

자아는 지난해 성수와 강남 등 주요 상권에서 팝업스토어를 운영하며 브랜드 인지도를 높였으며, 현재 하우스 오브 신세계 청담에서도 팝업스토어를 운영 중이다.

신세계까사는 3월 중 수도권에 자아의 첫 공식 매장을 열고 오프라인 유통 채널을 확대해 고객 접점을 넓혀 나갈 계획이다.

자아 관계자는 “업무와 운동, 취미 활동 등 다양한 라이프스타일을 즐기는 젊은 세대를 겨냥한 새로운 패션 브랜드”라며 “오프라인 매장과 팝업스토어를 통해 브랜드 경험을 확장하고 고객과의 소통을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.