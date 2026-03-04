3일 함평 옥천마을 시작, 상반기 33개 마을서 전개 가전제품 점검, 소모품 교체, 안전사고 예방교육 지난해 전남 지역서만 1000건 이상 순회서비스

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자는 지난 3일 전남 함평군 함평읍을 찾아 세탁기, 냉장고, TV 등 가전제품 무상점검 서비스를 실시했다. 에어컨 필터를 세척해 작동상태를 점검하고, 노후 멀티탭을 교체하거나 전원 주변에 소화패치를 부착하는 등 전기 안전사고 예방을 위한 점검도 제공했다.

LG전자는 올해 이 같은 농어촌지역 가전제품 순회서비스를 확대하기로 했다. 거리가 멀어 서비스센터 방문이 어려웠던 지역을 중심으로 전문 서비스매니저가 찾아가 가전제품 사전점검, 소모품 교체, 안전사고 예방을 위한 올바른 제품 사용법 교육 등을 제공한다는 계획이다.

최근 함평군청과 ‘농어촌지역 가전제품 순회서비스 사업’ 운영을 위한 업무협약을 체결하며 순회서비스를 지자체와 협업하는 지역 밀착형 서비스 모델로 업그레이드했다. 지자체가 순회서비스를 필요로 하는 마을과 가구를 선정하면 LG전자가 우선 지원하는 형태다.

LG전자는 상반기 내 함평군 관내 33개 마을에서 서비스를 전개할 계획이다. 현재 함평군 외 다른 지자체들과도 협업을 검토하고 있어 하반기에는 순회서비스 대상 지역이 더 늘어날 전망이다.

LG전자는 지난해에도 도서지역이 많은 전남 지역 15개 마을에서 1000건이 넘는 순회서비스를 제공했다. 특히 신안군 흑산면 홍도의 주민들로부터 큰 호응을 얻었다. 홍도는 가장 가까운 목포서비스센터가 127㎞ 떨어져 있어 제때 서비스를 받기 어려운 지역이다.

LG전자는 이밖에 여름철 수해지역에 임시 서비스거점을 마련하고 가전 세척·수리·부품 교체 등을 제공하고, 매년 수학능력시험을 앞두고 시험장 냉난방 시스템에어컨을 사전 점검하고 있다.

정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장(전무)는 “앞으로 도움이 필요한 곳을 먼저 찾아가 불편을 해소해 주고 제품을 더욱 폭넓게 활용할 수 있도록 돕는 활동을 보다 확대할 것”이라고 말했다.