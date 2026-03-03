태영메쉬(MESH), 바이오헬스월드, ㈜경한

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시가 3일 시청 본관에서 열린 소통·공감 월례조회를 통해 2026년 1분기 우수 중소기업으로 선정된 3개 기업에 표창을 수여했다.

이번 표창은 어려운 대내외 경제 여건 속에서 끊임없는 기술 혁신과 경영 효율화를 통해 지역 경제 활성화에 기여하고 도시의 위상을 높인 기업을 발굴하여 격려하기 위해 마련됐다.

선정된 기업은 태영메쉬(MESH), 바이오헬스월드, ㈜경한 이렇게 3곳이다.

태영메쉬(대표 손병융)는 선진 기술인 더블라셀(Double Raschel) 편직기를 도입하여 섬유 산업의 고도화를 이끌고 있으며, 지역 봉사단체 활동과 기업인협의회 참여를 통해 사회적 책임을 다하고 있다.

바이오헬스월드(대표 김재위)는 30년 넘게 포천에서 의료기기와 바이오 제품을 생산해온 장수 기업으로, 세계발명혁신대전 금상 수상 등 우수한 발명 실적을 보유하고 있다.

㈜경한(대표 오태길)은 저감장치시설 분야의 전문 제조기업으로서 총 46종의 특허와 실용신안을 획득하는 등 연구개발 중심의 경영을 실천하고 있다.

수상 기업에는 포천시의 기업지원 시책 우선 지원을 비롯하여 중소기업 육성자금 융자 및 특례보증 우대, 해외시장개척단 파견 및 전시회 참가 지원 등 성장을 돕는 다양한 혜택이 제공된다.

윤숭재 기업지원과장은 “지역 경제의 든든한 버팀목이 되어주신 기업인 여러분의 헌신에 깊은 감사를 드린다”며, “앞으로도 기업들이 실질적으로 체감할 수 있는 지원책을 지속적으로 확대하여 기업하기 좋은 도시 포천을 만들어 나가겠다”고 강조했다.