[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘솔로지옥5’에 출연한 육상선수 김민지가 또 다른 출연자 최미나수와의 불화설과 태도 논란에 대해 직접 사과했다.

최근 김민지는 자신의 유튜브 채널을 통해 Q&A 영상을 공개했다.

김민지는 이 영상에서 최미나수와의 관계를 묻는 질문에 “뒷담화가 나오는 날 먼저 연락했다. ‘언니 괜찮아’라고 말했고 이후에도 간간이 연락을 주고받았다”고 밝혔다.

이밖에도 최미나수에 관한 질문이 쏟아졌다. ‘솔로지옥5’에서 김민지와 최미나수가 실제 갈등 양상을 보이는가 하면 이를 두고 양측을 각각 옹호하는 찬반 논쟁이 벌어졌기 때문이다.

이에 김민지는 “최미나수를 두 단어로 표현해 달라”는 질문에 “미나는 아이 같다. 그래서 뭔가 미워할 수는 없다. 단단한 아기”라고 웃으며 평했다.

그런 김민지도 진지한 표정으로 카메라를 향해 사과를 표명했다. 그는 “‘리유니언’ 때 태도가 안 좋았던 것 같다. 표정이 경솔했다. 카메라에 비치는 모습이 안 좋게 나올 거라고 알고 있었어야 했는데, 말투도 너무 틱틱거렸다. 정말 미나한테도 미안하고 그것만 보면 너무 미안하다”라고 사과했다.

한편 김민지는 걸그룹 ‘에스파’의 카리나를 닮은 미모의 육상선수로 화제를 모으며 ‘육상계 카리나’로 불리며 인기를 모았다. 최근 넷플릭스 오리지널 예능 ‘솔로지옥5’에 출연해 화제의 중심에 섰다.