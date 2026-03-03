[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스는 3일 서울회생법원의 회생절차 연장 결정에 대해 “법원의 결정에 감사드리며 구조혁신 계획들을 차질 없이 모두 완수해 반드시 정상화를 이뤄내겠다”고 밝혔다.

이날 서울회생법원은 홈플러스 대주주 MBK파트너스의 긴급운영자금(DIP) 금융 1000억원 투입 약속, 홈플러스 익스프레스 분리 매각 등을 이유로 회생계획안 가결 기한을 5월 4일까지 2개월 연장하기로 결정했다.

홈플러스는 “부실점포 정리 및 인력효율화 등을 통해 인건비 1600억원 절감 및 영업이익 1000억원 개선 등 가시적인 성과가 나타나고 있다”며 회생절차 연장이 필요하다고 호소해 왔다.

계획된 구조혁신안을 모두 완료하고 영업이 정상화되면 2028년에는 영업이익 흑자 전환도 가능하다는 게 홈플러스 측 입장이다.

홈플러스는 향후 두 달 동안 슈퍼마켓 사업부문(홈플러스 익스프레스) 매각 등 남은 부분들을 마무리 짓고 정상화를 위한 기반을 확고히 한다는 방침이다.

한편 MBK는 홈플러스의 시급한 유동성 이슈를 해소하기 위해 오는 11일까지 1000억원을 우선 집행한다는 계획이다. 회생계획안이 폐지되더라도 상환청구권을 행사하지 않기로 했다.