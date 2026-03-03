중1~고3 대상 30명…3월 3일~11일 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시가 지난해 9월 교육부 EBS 자기주도학습센터 공모에 선정돼 추진 중인 동두천-EBS 자기주도학습센터와 관련, 3월 3일부터 11일까지 참여 학생을 모집한다.

동두천시 복합문화커뮤니티센터 6층 오르빛도서관 일부 공간에 조성될 ‘동두천-EBS 자기주도학습센터’는 교육발전특구 사업의 일환으로 동두천시와 동두천양주교육지원청, 한국교육방송공사(EBS)가 공동 운영한다. 전문적인 지원 체계를 기반으로 학생들이 스스로 공부하는 힘을 기를 수 있도록 학습 환경과 관리 시스템을 제공하는 것이 특징이다.

센터에는 EBS 학습 전문 코디네이터가 상주해 학생별 학습계획 수립과 시간 관리, 학습 습관 형성 등을 밀착 지원한다. 또한 EBS 전 강좌와 교재(e-book) 구독권 제공, 1:1 화상 튜터링, 학습역량 진단검사를 통해 개인별 맞춤형 학습 방향을 제시할 예정이다.

모집 대상은 관내 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 자기주도학습을 통해 역량을 강화하고자 하는 학생 총 30명이다. 동두천양주교육지원청이 주관해 모집 및 선발 예정이며, 신청은 동두천양주교육지원청에서 학교알리미 등을 통해 별도 안내된다. 안내 시 제공되는 신청 링크 또는 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

센터 운영은 3월 16일부터 시작된다. 학생들이 방과 후뿐만 아니라 방학 기간에도 안정적으로 학습할 수 있도록 ▷(학기 중) 월~목 14:30~20:30, 토 10:00~17:00 ▷(방학 중) 월~목, 토 10:00~17:00으로 탄력 운영할 계획이다.

자세한 문의사항은 동두천시 미래교육진흥원 교육발전특구팀 또는 동두천양주교육지원청 교육과 지역교육팀으로 하면 된다.