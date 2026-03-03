갤럭시 S26 탑재, S23·S25는 실패 2나노 2세대 공정 ‘엑시노스 2700’ 갤럭시S27 적용, 50% 점유율 목표

삼성전자 반도체 사업부문이 개발한 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) ‘엑시노스 2600’이 최신 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈에 진입하면서 이제 업계의 시선은 차세대 AP ‘엑시노스 2700’으로 옮겨가고 있다.

엑시노스는 홀수 시리즈 때마다 발열 문제와 성능 미달로 갤럭시 스마트폰에 탑재되지 못하는 등 번번이 고배를 마셨다.

내년 초 차세대 프리미엄 폰 ‘갤럭시 S27’ 시리즈를 겨냥해 개발 중인 엑시노스 2700은 이 같은 ‘홀수의 저주’를 깨야 하는 숙제를 안고 있다.

3일 삼성전자에 따르면 모바일 AP ‘엑시노스 2600’은 지난달 26일 공개된 갤럭시 S26 일반형과 플러스 모델에 탑재됐다. 최고급 울트라 모델에는 미국 반도체 기업 퀄컴이 만든 ‘스냅드래곤 8 엘리트 5세대’가 들어갔다.

스마트폰의 ‘두뇌’ 역할을 하는 엑시노스는 삼성전자 시스템LSI사업부가 설계하고 파운드리사업부가 만든다. 이를 스마트폰 사업을 담당하는 모바일경험(MX)사업부에 공급한다.

한지붕 아래에 있지만 MX사업부가 무조건 삼성 반도체의 엑시노스를 택한 건 아니다.

지난 2023년 선보인 갤럭시 S23 시리즈와 갤럭시 Z5 시리즈에는 전량 퀄컴의 ‘스냅드래곤 8 2세대’가 들어갔다. ‘엑시노스 2300’은 성능이 떨어진다는 평가를 받으며 대량 생산단계에 진입하지도 못했다.

엑시노스 2300 양산을 건너뛴 삼성전자는 절치부심한 끝에 ‘엑시노스 2400’의 성능을 끌어올리며 갤럭시 S24 일반형·플러스 모델에 진입시켰다.

그러나 2025년 출시된 갤럭시 S25 시리즈는 또 다시 전량 퀄컴의 ‘스냅드래곤 8 엘리트’를 택했다. 갤럭시 S24 이후 2년 만에 갤럭시 주력 스마트폰에 복귀한 엑시노스 2600은 최첨단 공정인 게이트올어라운드(GAA) 기반의 2나노(㎚) 1세대 공정을 통해 만들어졌다.

삼성전자는 더욱 업그레이드된 2나노 2세대 공정을 기반으로 올 하반기 엑시노스 2700 양산을 목표하고 있다.

이번 엑시노스 2600이 성능을 인정받을 경우 시스템LSI사업부와 파운드리사업부의 동반 실적개선은 물론 향후 갤럭시 프리미엄 스마트폰을 겨냥한 퀄컴과의 모바일 AP 경쟁에서도 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 관측된다. 이번 갤럭시 S26 시리즈에서 엑시노스의 점유율은 25% 수준으로 평가된다.

박유악 키움증권 연구원은 “엑시노스 2700은 갤럭시 S27 내 50%를 점유할 것”이라며 “SF2P(2나노 2세대) 공정의 수율 개선, 개선된 벤치마크 성능, 고객사의 원가절감 필요성 확대 등이 엑시노스 2700의 점유율 확대로 이어질 것”이라고 전망했다. 김현일 기자