쉽게 띄우고 멀리 보내는 데 초점

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국미즈노가 여성 전용 퍼포먼스 골프클럽 ‘JPX Q II’ 시리즈를 출시한다고 3일 밝혔다.

신제품 ‘JPX Q II’ 시리즈는 한국 여성 골퍼의 체형과 스윙 데이터를 기반으로 설계된 ‘JPX Q’의 후속 모델이다. 축적된 피드백을 반영해 설계를 재구성했으며, 작은 힘으로도 볼을 쉽게 띄우고 멀리 보내는 데 초점을 맞췄다.

JPX Q II는 비거리, 스피드, 안정성, 타구감 4가지 요소를 통합 설계한 ‘4Q(Quadruple Concept)’를 적용했다. 이는 여성 골퍼의 평균 헤드 스피드 구간에서 최대 효율을 발휘하도록 설계된 구조로, 보다 쉽고 편안하면서도 안정적인 퍼포먼스를 구현하는 데 목적을 두고 있다.

드라이버에는 멀티 두께 구조의 ‘코어테크(CORTECH) 페이스’를 적용해 중심부 반발력을 높이고, 반발 영역을 기존 모델 대비 약 17% 확대했다. 또한 힐백(Heel-Back) 구조에 10g 웨이트를 배치한 드로우 바이어스 중심 설계를 통해 자연스러운 헤드 로테이션을 유도함으로써 방향 안정성을 강화했다.

아이언은 크로몰리 소재 기반 멀티 두께 페이스와 심리스 컵 페이스 구조를 적용해 얇은 페이스 영역을 확대했다. 전 라인업에는 ‘NEW M퓨전(FUSION) 레이디스’ 샤프트를 적용, 경량 설계를 기반으로 편안한 스윙을 지원하면서도 안정적인 방향성을 유지하도록 설계했다.

한편 한국미즈노는 JPX Q II 시리즈 출시를 기념해 풀라인업과 프로 코칭 지원을 받는 여성 체험단 ‘팀 큐(Team Q)’ 7명을 이달 8일까지 공개 모집한다. 평균 타수 80~100타의 여성 골퍼로, SNS 콘텐츠 리뷰가 가능하면 지원할 수 있다.