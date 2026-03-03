[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 3월 1일부터 도심형 호텔 라이프스타일에 맞춰 멤버십 전면 개편에 단행했다.

이번 개편은 객실 중심과 식음 중심 혜택을 명확히 이원화하고, 실사용 중심 혜택 위주로 재구성했으며 복잡한 조건들을 대거 줄여 체감도를 높였다고 한다.

가장 큰 변화는 다이닝 혜택 강화다. 기존에는 특정 레스토랑을 지정해 이용하는 방식이었다면, 새로운 멤버십은 금액권 중심 구조로 개편해 고객 선택의 폭을 넓혔다. 서울드래곤시티는 뷔페 레스토랑을 비롯해 캐주얼 다이닝, 프리미엄 레스토랑, 바(Bar) 등 10개에 달하는 식음 매장을 운영하고 있는 만큼, 고객은 취향과 목적에 따라 원하는 공간을 자유롭게 선택할 수 있다.

개편된 멤버십은 식음형 ‘다이닝(DINING)’ 라인과 객실형 ‘스테이(STAY)’ 라인으로 구분되며, 혜택에 따라 딜라이트와 시그니처 등급으로 나뉜다. 특히 다이닝 딜라이트 등급은 멤버십가 45만원으로 구성, 기존 66만원에서 시작하던 멤버십 가격에서 30%이상 할인된 단가로 최대 혜택을 제공한다고 호텔측은 밝혔다.

다이닝 라인의 딜라이트 등급에는 ▷푸드 익스체인지 뷔페(점심 또는 저녁) 1인 식사권 2매 ▷레스토랑 5만원권 4매 ▷ 뷔페 업장 최대 10인 Food 30% 할인권 2매 ▷와인 콜키지 무료 이용권 1매가 포함된다. 시그니처 등급(88만원)에는 ▷노보텔 수페리어 1박 숙박권 ▷푸드 익스체인지 뷔페(점심 또는 저녁) 1인 식사권 2매 ▷레스토랑 5만원권 10매 ▷ 뷔페 업장 최대 10인 Food 30% 할인권 6매 ▷와인 콜키지 무료 이용권 3매가 포함된다

스테이 라인의 딜라이트 등급(55만원)에는 ▷노보텔 수페리어 1박 숙박권 2매 ▷주중·주말 특가 이용권 총 2매 ▷레스토랑 5만원권 4매가 제공된다. 시그니처 등급(110만원)에는 ▷노보텔 스위트의 주니어 스위트 1박 숙박권 2매 ▷스위트 무료 업그레이드 이용권 1매(토요일, 공휴일 제외) ▷주중·주말 특가 이용권 총 4매 ▷레스토랑 5만원권 10매가 포함돼 도심 속 특별한 라이프스타일을 즐기는 고객들에게 최적화한 상품으로 기획했다.

전 회원 공통 혜택도 강화했다고 한다. 객실은 아코르(Accor) 기준 최저가 대비 10% 할인, 식음은 1~10인 20%(추가 인원 10%, 최대 10명) 할인 혜택이 제공된다. 멤버십 갱신 시에는 연차별 추가 혜택을 제공해 장기 이용 고객에 대한 보상 체계를 마련했다.

서울드래곤시티 관계자는 “이번 멤버십 개편은 가족 등 다인원의 외식이나 하루의 호캉스를 고려하는 경우, 오히려 멤버십 가입이 더 합리적이라고 느낄 수 있도록 고객 사용 편의성을 높이는 데 가장 중점을 뒀다”며 “서울드래곤시티가 서울의 대표적인 도심형 호텔인 만큼, 일상 속에서 보다 가깝게 특별한 경험과 실질적인 혜택을 누리실 수 있기를 바란다”고 밝혔다.