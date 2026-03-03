[헤럴드경제=민성기 기자] 시각 장애인 유튜버 김한솔이 일론 머스크의 뉴럴링크가 진행하는 임상 실험에 지원했다.

지난달 7일 유튜브 채널 ‘원샷한솔’에는 ‘미국 올 수 있냐길래 갈 수 있다고 해버렸다. 뇌에 칩 심는 임상 실험(어그로 아님)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김한솔은 일론 머스크가 이끄는 뉴럴링크가 개발 중인 시력 회복 기술 ‘블라인드사이트’ 임상에 직접 지원했다고 밝혔다. 블라인드사이트는 눈이 아닌 뇌가 시각 정보를 인식하도록 돕는 방식의 기술로, 동전 크기의 칩을 뇌에 이식해 시각 피질을 자극하는 원리다.

김한솔은 “눈이 보이는 게 아니라, 뇌가 보이게 하는 기술”이라고 해당 기술을 소개했다. 김한솔은 “수술은 로봇이 하고 1시간 정도 걸린다고 들었다. 기술은 정말 좋지만, 나쁘게 쓰이면 무섭지 않겠나. 혹시 내 생각을 들여다보거나 해킹당할 수도 있는 것 아니냐는 걱정도 된다”고 말했다.

이어 “돈이 있는 사람만 눈을 뜨고, 돈이 없는 사람은 눈을 못 뜨는 세상이 되면 안 된다. 나중에 돈을 많이 벌면 어려운 분들 수술비를 지원하고 싶다. 안 되면 일론 머스크 멱살이라도 잡겠다”고 전했다.

한편 김한솔은 시각장애인 유튜버로 구독자 168만 명인 ‘원샷한솔’ 채널을 운영하고 있다. 비장애인이던 그는 2010년 통학하는 버스에서 시력에 이상증상을 감지했고, 그 후 2~3달 만에 시력을 모두 잃은 것으로 전해졌다.