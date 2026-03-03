3월 3일부터 27일까지 신청 접수…10개사 내외 선발 기업진단·IR 고도화·데모데이까지 전주기 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 스마트공장 구축 기업의 민간 투자 연계를 지원하기 위한 ‘IR 브릿지 프로그램’이 본격 가동된다. 정부 지원을 통해 생산성과 경쟁력을 확보한 기업이 투자유치까지 이어갈 수 있도록 전주기 맞춤형 지원에 나선다는 구상이다.

중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단은 스마트공장 지원사업 참여기업의 투자유치 역량 강화를 위한 ‘스마트공장 IR 브릿지 프로그램’을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 프로그램은 스마트공장 구축을 통해 디지털 전환 기반을 마련한 기업이 민간 투자와 연계해 지속적인 성장을 이어갈 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

최근 스마트공장 보급·확산에 따라 디지털 전환을 추진하는 기업은 증가하고 있지만, 투자유치 경험과 IR 역량 부족으로 실제 민간 투자 연계에 어려움을 겪는 사례가 이어지고 있다는 판단에서다.

추진단은 기업의 투자 단계와 준비 수준을 고려한 맞춤형 IR 컨설팅을 통해 단순 교육을 넘어 실제 투자자 연계까지 이어지는 실질적 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

IR 브릿지 프로그램은 기업진단부터 IR 피칭, 투자자 네트워킹까지 투자유치 전 과정을 단계적으로 지원하는 구조다.

우선 참여기업을 대상으로 투자유치 단계, 사업 특성, 투자 이력 등을 종합 분석하는 사전 진단 컨설팅을 실시한다. 이를 토대로 기업별 맞춤형 IR 컨설팅 트랙을 설계한다.

이후 IR 전문가 및 투자자와의 1대1 컨설팅을 통해 핵심 경쟁력 분석, 사업 스토리 구조화, IR 자료 고도화, 피칭 역량 강화 등을 지원한다. 투자유치 단계에 따라 초기·도약·복합 트랙으로 구분해 기업 수준에 맞는 컨설팅을 제공할 예정이다.

마지막 단계로는 IR 데모데이를 개최해 참여기업이 벤처캐피털 등 투자자를 대상으로 직접 IR 피칭을 진행한다. 1대1 투자 네트워킹을 통해 실질적인 투자 연계 기회도 제공한다.

데모데이 이후에도 투자자 피드백 제공과 성과 모니터링 등 사후관리 체계를 운영해 프로그램 종료 이후에도 기업의 투자유치 활동을 지속 지원할 방침이다.

추진단은 3월 3일부터 27일까지 투자유치를 희망하는 기업을 모집한다. 심층 평가를 거쳐 10개사 내외를 선정하며, 선정 기업은 4월부터 기업진단과 IR 컨설팅을 진행하고 7월 중 IR 데모데이에 참여하게 된다.

안광현 스마트제조혁신추진단 단장은 “IR 브릿지 프로그램은 스마트공장 지원기업이 정부 지원을 기반으로 민간 투자까지 연계해 자생적 성장 기반을 확보할 수 있도록 돕기 위한 것”이라며 “스마트제조혁신 정책과 연계해 참여기업의 성과가 투자와 성장으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

프로그램 세부 내용과 신청 방법은 스마트공장 사업관리시스템 홈페이지에서 확인할 수 있다.