528규모 전시관 마련 갤S26 시리즈 비롯 버즈4, 북6 등 생태계 연결성 확장

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주·박세정 기자] 삼성전자는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 ‘모바일 월드 콩그레스 2026(MWC26)’에서 갤럭시 생태계 전반으로 이어지는 ‘갤럭시 AI’ 경험과 AI기반 네트워크 혁신 기술을 선보였다고 밝혔다.

삼성전자는 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 전시장에 1745㎡(528평) 규모의 전시관을 마련했다.

삼성전자는 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’를 중심으로 갤럭시 생태계 전반에서 사용자 맥락을 이해하고 일상 속 경험을 능동적으로 지원하는 갤럭시 AI를 직접 체험할 수 있는 다양한 전시 공간을 구성했다.

삼성전자는 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’, ‘갤럭시 북6 시리즈’ 등 갤럭시 생태계 전반으로 연결성을 확장했다.

아울러 AI를 활용한 개인화된 헬스 경험과 ‘갤럭시 XR’과 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’ 등 차세대 폼팩터로 미래 모바일 기술의 방향성도 함께 제시했다.