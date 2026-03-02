韓 원유 70%, LNG 20% 중동으로부터 수입 호르무즈 해협 봉쇄 시 운송 비용↑ 중동 방산·자동차 시장 진출에도 난관 예상

[헤럴드경제=한영대 기자] 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역 혼란이 심화한 가운데 이번 사태가 장기화할 경우 우리나라 산업이 타격받을 수 있다는 우려가 나오고 있다. 특히 전체 원유 수입 중 약 70%를 중동에 의존하고 있는 만큼 향후 에너지 수급에 차질이 빚어질 수 있다는 분석이 제기되고 있다.

2일 산업통상부와 산업계에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습에 이어 이란이 중동의 미군 거점을 동시 타격하는 등 양측 간 교전이 계속되면서 호르무즈 해협에 대한 봉쇄 가능성이 커지고 있다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 수송량의 약 20%를 담당하고 있다.

이날 산업부는 현재 호르무즈 해협이 봉쇄된 상황은 아니라고 밝혔다. 현재까지 우리 측 유조선과 액화천연가스(LNG)선 운항 과정에서 특이사항은 없는 것으로 파악됐다고 설명했다. 전날 호르무즈 해협을 운항 중이던 HMM 컨테이너선 1척은 무사히 이 지역을 빠져나와 안전하게 운항을 이어가고 있다.

그러나 미국·이스라엘의 공습 직후 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 밝히는 등 해협 주변 지역의 긴장감은 최고조에 이른 상태다.

실제 호르무즈 해협이 봉쇄될 시 에너지 공급 문제 등에서 차질이 발생할 수 있다고 업계는 우려하고 있다. 한국무역협회에 따르면 한국은 원유의 70.7%, LNG의 20.4%를 중동에서 들여오고 있다. 우회 루트를 활용할 경우 해상운임이 기존 대비 최대 50∼80% 상승할 수 있고, 육로 운송과 통관 절차로 운송 기간도 3∼5일 늘어날 수 있다.

글로벌 분석 기관들은 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄할 경우 유가가 배럴당 100달러에 이를 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 이런 상황은 한국 산업계에도 큰 부담이다. 중동 정세 불안으로 한국 기업들이 중동 국가들과 진행하던 방산, 자동차 등 사업이나 수출에 차질이 생길 것이라는 우려도 나왔다.

사우디아라비아나 아랍에미리트(UAE) 등 중동 국가들이 추진하는 국가 주도 프로젝트에 한국 기업들이 다수 참여하고 중동 수출도 증가 추세인데, 중동이 화약고가 된다면 정상적인 투자나 연구개발(R&D) 협력 등에 제동이 걸릴 가능성이 높다는 것이다.

한편, 산업부는 미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된 지난달 28일 김정관 장관 주재로 범부처 긴급 점검 회의를 열었다. 전날에는 문신학 차관 주재로 2차 점검 회의를 열어 실물경제 전반에 미치는 영향을 점검했다.

범정부 긴급대책반 반장을 맡은 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 정세 변화에 대해 예단하지 않고 유조선·LNG선 운항 현황 등 상황을 면밀히 모니터링하고 있다”며 “컨틴전시 플랜에 따라 중동 지역 에너지 수급 차질에는 비축유 방출 및 대체 물량 도입 등으로 대응할 계획”이라고 말했다.