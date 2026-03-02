재경부·녹색기후기금·글로벌녹색성장기구 기관장급 협의체 매년 정례화 글로벌 자발적 탄소시장 연계한 탄소 크레딧 전환 방안 논의 GCF 초급전문가(JPO) 신설 이행 절차 협의…내년 초 2차 회의 개최

[헤럴드경제=김용훈 기자] 재정경제부가 녹색기후기금(GCF)과 첫 연례협의를 열고 기후금융 협력 강화에 나섰다. 특히 재경부-녹색기후기금-글로벌녹색성장기구(GGGI) 간 기관장급 3자 고위급 협의체를 신설하기로 합의하면서, 국내에 본부를 둔 기후 관련 국제기구와의 전략적 공조가 한층 강화될 전망이다.

2일 재정경제부에 따르면 문지성 개발금융국장은 지난달 27일 서울 GCF 사무소에서 마팔다 두아르테 사무총장과 ‘제1차 한-녹색기후기금 연례협의’를 개최했다. 우리 측에서는 재경부를 비롯해 산업은행, 한국국제협력단(KOICA), GGGI 등이 참석했다.

이번 협의에서 GCF는 그간 탄소 감축 및 기후 적응 분야의 주요 성과와 함께 제도 개선 방향, 개도국 기후사업 수요 확대에 따른 재원 마련 방안 등 향후 전략을 공유했다. 재경부는 이에 대해 긍정적으로 평가하며 한국 정부의 기후 대응 노력과의 연계 방안을 모색했다.

특히 양측은 재경부-GCF-GGGI 간 기관장급 3자 고위급 협의체를 신설하고 이를 매년 정례화하기로 합의했다. 3개 기관은 AI, 에너지 전환, 탄소금융 등 기후 관련 유망 분야에서 협력 사업을 발굴하고 정책 공조를 강화할 계획이다. 정부는 이번 협의체 출범이 한국 정부와 국내 소재 국제기구 간 협력을 제도화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

또한 양측은 GCF 사업을 통해 발생한 온실가스 감축분을 탄소 크레딧으로 전환하는 방안과 관련해, 한국이 추진 중인 글로벌 자발적 탄소시장(GVCM·Global Voluntary Carbon Market)에 GCF가 참여하는 방안도 논의했다. 기후사업 성과를 시장 기반 메커니즘과 연계함으로써 재원 선순환 구조를 구축하겠다는 취지다.

이와 함께 지난해 10월 구윤철 부총리와 마팔다 두아르테 사무총장 간 면담에서 체결된 GCF 초급전문가(JPO) 신설 양해각서(MOU)의 후속 조치도 협의됐다. 양측은 세부 절차를 논의하고 올해 중 초급전문가 선발을 추진하기로 했다.

재정경제부와 GCF는 2027년 초 제2차 연례협의를 개최하기로 합의했다.