[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성의 화성자원봉사단은 지난달 28일 대구 서구 일원에서 주거취약계층을 대상으로 주거환경 개선 봉사활동을 실시했다.

화성자원봉사단은 대구시가 추진 중인 ‘사랑의 집수리’ 사업에 지속적으로 참여해 온 가운데 이번 활동에도 약 20명의 봉사단원들이 직접 참여해 노후화된 주거공간 정비를 실시했다.

이날 봉사단은 기초생활수급 대상 독거노인 세대를 방문해 훼손되고 오염된 벽지와 바닥을 교체하고 주거 안전성과 위생 개선을 위한 기본 환경 정비를 진행했다.

또 실내 방역 작업과 생활 폐기물 정리, 가구 이동을 포함한 세대 전반 청소를 함께 실시하며 보다 쾌적한 생활환경 조성에 힘을 보탰다. 이와 함께 침구류 등 생활 물품을 지원해 일상생활의 편의와 위생 환경 개선을 도왔다.

대상 가구는 장기간 관리가 어려운 상황으로 생활 불편이 컸던 만큼 봉사단은 생활동선과 위생 상태를 중심으로 공간을 정비하며 생활 편의 개선에 초점을 맞췄다.

화성자원봉사단 정필재 단장은 “올해 첫 집수리 봉사인 만큼 더욱 세심한 마음으로 참여했다”며 “앞으로도 지역사회 이웃들의 생활환경 개선에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.