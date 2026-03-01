중러 외교장관 통화…“유엔 헌장 원칙 및 국제관계 준칙 위반” 유엔·SCO 등 다자 무대서 조율 강화·일방주의 행위 공동 반대

[헤럴드경제=최은지 기자] 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 1일 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망한 것에 대해 “주권 국가 지도자를 살해하고 정권 교체를 선동하는 행위는 용납할 수 없다”고 강력히 비판했다.

1일 관영 신화통신에 따르면 왕 부장은 이날 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과의 전화 통화에서 “중국은 유엔 헌장의 목적과 원칙을 준수하고 국제관계에서 무력 사용에 반대해 왔다”며 이같이 밝혔다.

특히 왕 부장은 미국과 이스라엘이 이란과의 협상 과정 중에 공격을 단행한 점을 들어 “받아들일 수 없는 행위”라고 지적했다.

왕 부장은 이번 공습이 국제법과 국제관계의 기본 준칙을 명백히 위반했다고 주장했다. 그는 전선이 페르시아만 일대로 확산되며 중동 정세가 위험한 국면으로 치닫고 있는 점에 깊은 우려를 표하며, 즉각적인 군사행동 중단과 조속한 대화 및 협상 복귀를 촉구했다.

아울러 “유엔 안전보장이사회 승인 없이 주권 국가를 공격하는 것은 제2차 세계대전 이후 형성된 국제질서를 훼손하는 것”이라고 강조했다.

러시아 역시 중국의 입장에 적극 동조했다. 라브로프 장관은 “미국과 이스라엘의 군사 행동이 중동 지역의 안정을 심각하게 해치고 있다”며 러시아와 중국의 입장이 일치함을 확인했다.

러시아 측은 향후 유엔과 상하이협력기구(SCO) 등 다자 무대를 통해 중국과의 조율을 강화하고, 즉각적인 전쟁 중단과 외교적 협상 복귀를 촉구하겠다는 방침을 덧붙였다.