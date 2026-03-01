중동 상황점검 관련 긴급 관계장관회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 1일 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 정세의 불확실성이 커지는 상황과 관련, “국가안보와 국민경제의 안정을 위해 각별한 긴장감과 위기감을 가지고 상황에 대처할 필요가 있다”고 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 중동 상황점검 관련 긴급 관계장관회의에서“중동 상황에 대한 국제사회의 우려가 고조되고 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “대통령께서 순방을 떠나면서 총리 중심으로 철저하게 대비태세를 갖추라고 당부하셨다”며 “이재명 대통령 귀국 전까지 매일 저녁, 총리 주재로 관계부처 비상종합점검회의를 개최하겠다”고 말했다.

그러면서 외교부에 “이란과 중동 인접 국가에 체류하고 있는 우리 국민의 소재와 신변안전을 즉각 전면 점검하고, 상황변화에 맞춰 신속 대응할 수 있도록 준비해 주시기 바란다”며 “상황 악화시, 즉각 신속대응팀을 파견하고 현지 체류 국민들이 안전하게 국내로 들어올 수 있도록 수송계획을 미리 준비해야 할 것”이라고 당부했다.

또 “외교･안보 위기대응체계를 24시간 가동하고, 활용 가능한 관련 정보와 상황을 집약적으로 분석하는 체계를 가동해야 한다”며 “외교․안보 관련 기관은 상황판단회의를 정례화하여 안보･군사측면의 위험요소를 평가하고 공유하는 등, 위기대비 태세에 한치의 빈틈도 없도록 철저히 대비해 주시기 바란다”고 주문했다.

이어 “우리나라는 원유의 70%, 천연가스의 30% 정도를 중동으로부터 들여오고 있다”며 “산업통상부와 해양수산부 등 관련 부처는 원유와 액화천연가스 등 주요 에너지의 수급과 물류 위험을 점검하고, 유사시 국내산업과 가계에 미치는 충격을 최소화하는 공급 확보 방안을 준비해주기 바란다”고 했다.

금융시장 변동성에 대비하기 위해 그는 또 재정경제부, 금융위원회 등에 “경제부총리를 중심으로 유가･환율･주식시장 모니터링 체계를 즉시 운영하고, 시장안정 조치와 금융정책 수단을 검토해 주기 바란다”고 말했다.

특히 검찰과 경찰 등에 “이번 상황을 틈타 위기를 선동하고 사회불안을 부추기는 가짜뉴스 등이 퍼질 위험도 있다”고 철저한 단속을 당부했다.

이어 “신속하고 정확하게 정보를 제공하는 것은 정부의 당연한 의무이자, 국민들을 안심시키는 가장 확실한 방법”이라며 “관련 기관에서는 당분간 정례 브리핑을 하는 방안을 검토해달라”고 요청했다.