[헤럴드경제=김진 기자] 일본 언론은 1일 이재명 대통령이 3·1절 기념사에서 구체적인 역사 문제 등 현안을 언급하지 않고 미래지향적인 한일 관계를 강조한 점에 주목했다.

교도통신은 이 대통령이 과거에는 역사 문제로 일본에 엄격한 태도를 취했지만, 대통령 취임 후에는 양국 간 협력을 중시하며 비판을 자제해 왔다며 이날 연설에서도 엄혹한 국제정세에서 양국 관계의 중요성을 강조했다고 보도했다.

또 이 대통령이 남북한 대화 재개를 지향하면서 북미 간 대화의 조속한 재개를 위해 주변국과 의사소통할 의지도 밝혔다고 전했다.

아사히신문은 이 대통령의 3·1절 기념사는 취임 후 처음이라며 “이 대통령이 과거 문제를 직시하는 중요함을 언급하면서도 다시 한번 더 미래 지향적인 일한관계를 중시하는 자세를 보였다”고 평가했다.

또 이 대통령이 위안부나 강제동원 문제 등을 직접 언급하지는 않았지만, 양국 간 새로운 관계 구축을 위해 일본 정부의 호응을 기대한다고 밝힌 점을 전했다.

니혼게이자이신문은 3·1절 기념사에서는 한일 관계를 언급하는 것이 관례라며 이 대통령은 이번에 구체적인 현안을 언급하지 않고 정상 간 셔틀 외교 등을 통한 양국 관계의 발전에 적극적인 자세를 강조했다고 전했다.

산케이신문도 “한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 말한 이 대통령의 연설 내용 등을 소개하면서 구체적인 역사나 영토 문제에 대한 발언은 없었다고 보도했다.