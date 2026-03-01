이란 헌법엔 3인 비상위 임시대행 대통령·사법부 수장·헌법수호委 위원 권한 대행 모흐베르 전 수석부통령

[헤럴드경제=박세환 기자] 이란 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이가 미국의 공습으로 폭사함에 따라 이란 헌법에 따라 3인 체제의 임시 지도자위원회가 구성됐다.

1일 국영 IRNA통신에 따르면 최고지도자 유고 시 권한 대행을 규정한 헌법 111조에 따라 마수드 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 헌법수호위원회의 이슬람법 전문가 1명 등 3명이 지도자위원회를 구성해 과도기에 최고지도자의 임무와 권한을 대행한다고 전했다.

하메네이의 최측근 인사이자 고문 모하마드 모흐베르 전 수석부통령도 이 매체에 이 같은 사실을 확인했다.

헌법에 따라 이란 헌법기구 전문가위원회는 되도록 신속히 차기 최고지도자를 선출해야 한다.

이란 전문가들은 제도적으로 구성된 임시 지도자위원회보다는 ‘하메네이의 오른팔’로까지 불렸던 모흐베르 전 부통령과, 현재 군사·안보를 총괄하는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 전시 상황에서 실권을 쥐게 될 것이라고 전망한다.

이란 정부는 전날 미국과 이스라엘의 공습으로 이슬람혁명수비대(IRGC)의 모하마드 파크푸르 총사령관과 아야톨라 하메네이의 수석 안보고문 알리 샴카니가 사망했다고 공식확인했다.

이란 정예군인 혁명수비대는 지난해 6월 미국·이스라엘의 폭격으로 당시 총사령관 호세인 살라미가 사망한 데 이어 또한번 수장을 ‘적국’의 공격으로 잃게 됐다.