“평화·안정 파트너로서 언제나 함께할 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 “이번 싱가포르와 필리핀 방문을 시작으로, 앞으로 아세안의 모든 나라를 방문하고 싶다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 “대한민국 국민들의 아세안에 대한 애정은 각별하다. 지난해 우리 국민이 가장 많이 찾은 해외 지역도 바로 아세안이었다”면서 “대한민국과 아세안은 오랜 세월 깊은 신뢰와 우정을 바탕으로 함께 성장해 왔다. 서로의 문화와 콘텐츠를 즐기며 활발히 소통하는 모습은 이제 우리 일상 속 친숙한 장면이 됐다”고 했다.

이어 이 대통령은 “2029년 열릴 한-아세안 특별정상회의에서 마주할 정상들과의 만남도 기대하고 있다”면서 “대한민국은 꿈과 희망을 이루는 조력자, 성장과 혁신의 도약대, 그리고 평화와 안정의 파트너로서 언제나 아세안과 함께하겠다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “싱가포르와 필리핀 국민 여러분, 곧 현지에서 뵙겠습니다”고 했다. 이 대통령은 이날부터 3박 4일 간 싱가포르·아세안을 방문한다.