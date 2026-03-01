대부분 유턴·대체경로 선택·오만만 해상 정지 “사우디·이라크·UAE·카타르 등 큰 위험 노출”

[헤럴드경제=박세환 기자] 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공격과 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이(86)의 사망 소식으로 중동 긴장감이 최고조에 달한 가운데 호르무즈 해협을 통과하는 선박 통행량이 기존의 3분의 1 미만으로 급감한 것으로 나타났다.

1일 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 NYT는 선박 운행 정보 업체 ‘머린트래픽’의 모회사 케이플러(Kpler) 소속 고위 리스크 및 컴플라이언스 분석가 디미트리스 암파치디스의 말을 인용해 이날 밤 늦은 시간 기준으로 호르무즈 해협을 지나는 선박 통행량이 70% 감소했다고 전했다.

암파치디스는 “사우디아라비아, 이라크, 아랍에미리트(UAE), 카타르가 가장 큰 위험에 노출됐다”며 이들의 해상 운송 원유와 액화천연가스(LNG) 중 절반이 넘는 분량이 호르무즈 해협을 거쳐 운송된다고 설명했다.

그러나 머린트래픽과 또다른 데이터 제공업체 폴 스타 글로벌의 선박 경로 추적 데이터에 따르면 일부 선박들은 이날 호르무즈 해협 통과를 강행한 것으로 드러났다.

이들은 아직 빠져나갈 기회가 있을 때 빨리 빠져나가려고 한 것으로 보인다고 미국 재무부에서 제재 시행 담당 업무를 맡은 경력이 있는 데이비드 태넌바움은 설명했다.

28일 당일에 이란 군부는 호르무즈 해협을 지나는 선박들에게 “현재로서는 불안전하다”고 경고했다고 발표했다.

이는 이란이 호르무즈 해협에 대한 봉쇄조치를 시행하겠다는 뜻으로 해석된다.

다만 이란이 실제로 봉쇄조치를 철저히 시행하는 것은 쉽지 않을 것으로 보이며, 전례로 보아 선별적 나포나 공격 등을 할 것으로 전망된다고 암파치디스는 설명했다.

글로벌 석유 운송을 추적하는 사이트 탱커트래커즈닷컴에 따르면 이란 해역에 머무르고 있는 유조선은 55척이며 그 중 18척에는 원유가 실려 있고 나머지 37척은 비어 있는 상태로 정박돼 있다.

호르무즈 해협은 중동의 전략적 요충지이자 세계적 원유 수송로다.

남쪽에는 오만이, 북쪽에는 이란이 있으며, 서쪽으로는 페르시아만, 남동쪽으로는 오만만을 거쳐 그 너머로는 아라비아해와 연결된다.