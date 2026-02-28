[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크는 지난 27일 인조흑연응용기술연구센터(구미)에서 경북도와 구미시 주최로 지역 내 탄소 산업 관련 기업을 대상으로 한 ‘탄소 소재 및 관련 응용 부품 산업 분야 2026년 기업지원 사업 통합설명회’를 개최했다.

이번 설명회에는 경북테크노파크에서 주관 수행 중인 ▲나노 탄소 융복합 소재부품 실증 기술 개발 지원사업 ▲경북 탄소 산업 혁신 기술 국가 사업화 지원사업 ▲방산 항공 우주용 탄소 소재 랩 팩토리 조성 사업 등 경북도의 대표 탄소 소재 및 응용 부품 기술 분야 기업지원 사업을 소개하고 2026년도 지원 대상 기업 모집 관련 사전컨설팅을 진행했다.

아울러 한국탄소산업진흥원에서 주관하는 ▲탄소 산업 생태계 조성 및 확산 사업 소개를 통해 경북 내 관련 분야 기업의 지원 확대를 모색했다.

이날 설명회에는 경북지역 탄소 소재 및 응용 부품 기업을 비롯해 경북도, 구미시, 경북테크노파크, 한국탄소산업진흥원, 첨단제조기술연구원, 금오공대 등 유관기관 관계자 55여명이 참석해 높은 관심을 보였다.

또 참석 기업을 대상으로 사업별 지원 방향과 세부 프로그램에 대한 질의응답을 통해 사업 이해도를 높이는 한편 현장 상담을 통해 맞춤형 기업지원 방향을 모색했다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “앞으로도 맞춤형 탄소 소재부품 기업지원을 통해 경북 탄소 산업의 경쟁력 강화를 지속적으로 뒷받침해 나가겠다”고 밝혔다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은 “이번 설명회를 통해 지역 기업들이 탄소 소재 관련 지원사업을 보다 적극적으로 활용하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.