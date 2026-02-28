[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 테이가 리메이크 음원 발매와 연이은 방송 출연으로 2026년 활발한 활동을 예고하고 있다.

테이는 지난 2월 11일 각종 온라인 음원사이트를 통해 리메이크 음원 ‘끝사랑’을 발매했다. ‘끝사랑’은 김범수가 지난 2011년 발표한 정규앨범 ‘솔리스타 파트2’의 타이틀곡으로, 첫사랑을 끝내 보내지 못한 한 사람의 애절한 마음을 담은 곡이다. 절제된 감성이 돋보이는 구간부터 클라이맥스까지 이어지는 섬세한 사운드가 테이 특유의 깊고 호소력 짙은 목소리와 만나 색다른 울림의 ‘끝사랑’으로 새롭게 완성됐다.

특히 이번 음원은 테이가 직접 스태프들과 소통하며 편곡 아이디어부터 앨범 커버, 뮤직비디오 기획까지 심혈을 기울인 결과물이다. 테이는 “너무나 존경하는 선배인 김범수 노래를 부를 수 있다는 것만으로도 행복하다. 그간의 노하우와 발라더로서 장인 정신을 불태워 녹음에 임했다”라고 소감을 전했다. ‘끝사랑’은 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

음원 발매와 함께 방송 활동도 활발하다. 테이는 지난 2월 13일 방영된 KBS 2TV 뮤직토크쇼 ‘더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담’에 출연해 데뷔곡 ‘사랑은…향기를 남기고’를 열창하며 감성 무대를 선보였다. 또한 김범수가 직접 인정한 리메이크 ‘끝사랑’ 무대를 공개해 대박 예감을 자아냈으며, 뮤지컬배우 카이와 함께한 ‘기억의 습작’ 듀엣 무대까지 이어가며 풍성한 공연을 펼쳤다.

테이는 2월 28일 방영되는 JTBC ‘아는형님’에도 출연한다. ‘잘 나가는 입들 특집’으로 꾸며지는 이번 방송에서 테이는 ‘끝사랑’ 무대를 공개하며 또 한 번 큰 주목을 받을 것으로 기대된다. 김신영, 히밥, 송하빈과 함께 출연하는 이번 특집은 각자의 입담과 매력을 뽐내는 유쾌한 시간이 될 전망이다.

한편, 테이는 ‘같은 베개’, ‘사랑은 향기를 남기고’, ‘사랑은 하나다’, ‘닮은 사람’, ‘그리움을 사랑한 가시나무’ 등 수많은 히트곡을 보유한 명품 발라더다. 섬세하면서도 호소력 짙은 보이스와 탄탄한 가창력으로 꾸준히 음악 팬들의 사랑을 받아오고 있다

테이는 “이번 리메이크 ‘끝사랑’으로 가수로서의 테이로 활발한 방송이나 음악적인 활동을 하려고 노력 중이며, 리메이크 부분에서 좋은 곡들을 가지고 앨범으로도 해보고 싶다”라고 밝혔다.