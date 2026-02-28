[헤럴드경제=김보영 기자] 국이나 찌개를 여럿이 같은 숟가락으로 떠먹는 한국인의 흔한 식습관이 헬리코박터균 감염을 높이고, 이는 위암 위험을 크게 키울 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

중앙대 의대 예방의학교실 연구팀이 국제학술지 ‘BMC 캔서’(BMC cancer) 최신호에 발표한 논문을 보면 헬리코박터균 감염은 한국인에게 위암 발생 위험을 6배 이상 높이는 것으로 나타났다.

연구팀은 2018년 국가암검진을 받은 40∼74세 성인 686만3103명의 건강보험 데이터를 분석해 헬리코박터균 감염과 위암 발생의 인과 경로를 추정했다.

그 결과 헬리코박터균 감염자는 비감염자보다 위암 발생 위험이 6.4배 높은 것으로 나타났다. 헬리코박터균은 주로 구강 접촉을 통해 전파되며, 국내 16세 이상 유병률은 44%나 된다. 음식을 덜어먹기보다는 함께 나눠 먹는 한국인 특유의 식문화가 유병률을 높이는 한 요인이라는 지적이다.

또 위축성 위염·장상피화생 등 전암 병변 발생 위험은 1.41배, 위 선종 발생 위험은 5.81배 증가한 것으로 분석됐다. 선종은 위 점막 세포가 비정상적으로 증식한 상태로, 일부는 시간이 지나 위암으로 진행할 수 있는 암 전 단계 병변이다.

연구진은 위암 발생 과정을 설명하는 대표적 모델인 ‘코레아 경로(Correa pathway)’에 주목했다. 헬리코박터 감염이 만성 위염을 거쳐 위축성 위염, 장상피화생, 선종, 위암으로 이어진다는 단계적 이론이다.

특히 선종의 역할이 두드러졌다. 헬리코박터균이 위암으로 이어지는 영향 중 36%가 선종을 통해 나타났으며, 위축성 위염이나 장상피화생이 위암으로 진행하는 과정에서도 선종이 44%를 설명하는 것으로 분석됐다. 연구팀은 선종이 위암 발생의 ‘가속 구간’으로 작용할 가능성이 있다고 평가했다.

위암은 국내에서 갑상선암·대장암·폐암·유방암에 이어 다섯 번째로 흔한 암이다. 연간 신규 환자는 약 2만9000명이며, 남성 발생률은 여성보다 두 배가량 높다. 헬리코박터균 감염 외에도 짠 음식과 가공식품 위주의 식습관, 흡연, 음주, 만성 위염 등이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있다.

초기에는 소화불량이나 더부룩함, 가벼운 속쓰림 등 증상이 뚜렷하지 않아 방치되기 쉽다. 그러나 체중 감소, 식욕 저하, 상복부 통증, 빈혈 등이 나타날 경우 이미 병이 상당히 진행됐을 가능성이 있어 주의가 필요하다.

예방을 위해서는 짠 음식·가공육·탄 음식·과도하게 뜨거운 음식을 피하고 과일과 채소를 충분히 섭취하는 식습관이 권장된다. 금연·절주도 필수다. 전문가들은 “과도한 염분 섭취와 가공식품 중심 식단, 흡연, 과음은 위 점막 손상과 만성 염증을 유발해 발병 위험을 높인다”며 증상이 없더라도 정기적인 위내시경 검사를 통한 조기 발견이 가장 확실한 예방법이라고 강조한다.