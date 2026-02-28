아마존·소프트뱅크·엔비디아 투자참여 MS “오픈AI와 관계 변화 없어”

[헤럴드경제=민상식 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI는 아마존과 소프트뱅크, 엔비디아로부터 총 1100억 달러(약 160조원) 규모의 신규 투자금 유치를 마무리했다고 27일(현지시간) 밝혔다.

회사 역사상 최대 규모인 이번 투자 라운드에서 오픈AI의 기업 가치는 신규 투자금 이전 기준으로 7300억 달러(약 1000조원)로 평가받았다.

이번 투자 라운드에서 아마존이 500억 달러를 투자했고, 손정의 회장의 소프트뱅크와 엔비디아가 각각 300억 달러씩 투자했다.

오픈AI는 아마존과 전략적 파트너십을 체결하고 엔비디아와는 차세대 추론 컴퓨팅을 확보했다고 이날 밝혔다.

아마존과의 전략적 파트너십 체결에 따라 오픈AI는 아마존 AWS 데이터센터 인프라를 통해 자체 아마존 인공지능(AI) 칩인 트레이니엄(Trainium)을 사용하기로 했다

또한 아마존 개발자들이 아마존 앱에 활용할 수 있는 맞춤형 AI 모델을 공동 개발하기로 합의했다.

아마존은 오픈AI의 경쟁사인 앤트로픽을 초기부터 투자해왔지만, 이번 투자 라운드 참여로 오픈AI와의 긴밀한 협력 체계를 구축한 모습이다.

오픈AI의 최대 투자자였던 마이크로소프트(MS)는 아마존 등 경쟁사들이 투자자로 참여하는 이번 대규모 투자 라운드 이후에도 양사의 관계가 여전히 견고하다고 밝혔다.

오픈AI와 마이크로소프트는 이날 낸 공동 성명에서 “오늘 발표된 어떤 내용도 마이크로소프트와 오픈AI의 관계에 대한 조건을 변경하지 않는다”고 말했다.

마이크로소프트는 앞서 이달 초 오픈AI 경쟁사인 앤트로픽의 총 300억 달러 규모 신규 자금 투자 라운드에 투자사로 참여한 바 있다.