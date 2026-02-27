프로포폴 추정 약물·주사기 차량서 다량 발견 난간 들이받고 한강 둔치로 추락…2명 부상 경찰, 약물 입수 경위·불법 처방 여부 수사

[헤럴드경제=정주원 기자] 약물에 취한 상태로 차량을 몰다 반포대교에서 한강 둔치로 추락하는 사고를 낸 30대 여성 운전자가 구속됐다.

서울서부지방법원(서부지법)은 27일 오전 10시30분 마약류관리법 위반(향정) 및 도로교통법상 약물 운전 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

이날 휠체어에 타고 출석한 A씨는 ‘마약·약물 운전 혐의 인정하는지’ ‘프로포폴·주사기를 어디서 구했는지’ 등 취재진 질문에 답하지 않고 법원으로 들어갔다.

A씨는 지난 25일 오후 8시44분께 포르쉐 스포츠유틸리티차(SUV)를 몰고 서울 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락하는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 A씨와 추락 과정에서 차량에 부딪힌 벤츠 운전자 40대 남성이 각각 다쳐 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없었다.

경찰 조사에서 A씨는 약물을 투약한 상태로 운전한 사실을 시인한 것으로 알려졌다. 차량 내부에서는 프로포폴로 추정되는 마취·진정 계열 약물의 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 튜브 등이 다량 발견됐다.

서울 용산경찰서는 사고 다음 날인 26일 A씨를 긴급체포해 조사한 뒤 구속영장을 신청했으며, 검찰이 이를 청구했다. A씨의 신병을 확보한 경찰은 약물 입수 경위·불법 처방 여부 등 추가 범죄 가능성에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.