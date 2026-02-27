김종구 농식품부 차관, 제4차 전체회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부는 27일 ‘농협 개혁 추진단’ 4차 전체회의를 열고 개혁 과제 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

추진단은 원승연 명지대 교수와 김종구 농식품부 차관이 공동 단장을 맡고 있으며, 학계·연구계·시민사회 인사 등이 참여하고 있다.

이번 회의에서는 내부통제반과 선거제도반 분과회의 및 전체회의에서 검토한 세부 개혁 과제의 주요 내용을 점검하고, 신속한 처리가 필요한 과제의 입법 추진을 위한 의견 수렴이 이뤄졌다.

특히 조합·중앙회의 감사 독립성 강화를 위한 조직·인력 개선 방안과 운영 투명성 확보 방안이 중점 논의됐다. 금품선거 방지 대책은 추가 의견 수렴을 거쳐 심층 검토하기로 했다.

농식품부는 입법이 필요한 개혁 과제에 대해서는 내달 중 법안 발의를 추진할 계획이다.

원 단장은 “지난 회의를 통해 주요 개혁 과제의 윤곽이 정리됐다”며 “이번 회의를 통해 실질적인 법안 검토를 마무리해 실행 가능한 제도 개선안을 확정하겠다”고 말했다.

김 차관은 “국회와 관계부처 의견을 폭넓게 수렴해 신속한 개선이 필요한 입법 과제를 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

정부는 농협 관련 비위 근절과 투명성 강화를 위해 국무조정실 총괄로 농협중앙회와 농협재단 등에 대한 특별감사를 진행 중이다.