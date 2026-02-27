[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 김혜경 여사와 공동명의로 보유중이던 성남시 분당구의 아파트를 27일 부동산에 매물로 내놨다.

강유정 청와대 대변인은 이날 공지를 통해 이같이 밝혔다.

강 대변인은 “거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”면서 “현재 해당 아파트는 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놨다”고 설명했다.