‘스포트라이트 어워드’에서도 금상 수상

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 공단이 발간한 ‘2025 지속가능경영보고서’가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)에서 주관하는 ‘LACP 비전 어워드(LACP Vision Awards)’에서 2년 연속 대상(Platinum)을 수상했다고 27일 밝혔다.

LACP 비전어워드는 매년 전 세계 각국의 기업 및 정부기관, 비영리단체 등을 대상으로 지속가능경영보고서 등을 평가하는 대회로, 전 세계 1000개 기업·기관이 참가한다.

공단은 비전 어워드 최고 등급과 함께 같은 기관이 주관하는 ‘스포트라이트 어워드(Spotlight Awards)’ 금상도 동시 수상하며 ESG 경영 성과를 인정받았다.

특히 공단은 이번 평가에서 이해관계자 대상 내용 구성, 재무 정보, 창의성, 내용의 명확성 등 8개 평가 항목 중 7개 부문에서 만점을 받아 100점 중 99점을 획득했다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “2년 연속 국제 어워드에서 최고등급상 수상은 공단의 ESG 경영노력이 국제무대에서 객관적으로 인정받은 것”이라며 “ESG경영을 내재화해 세계 최고의 환경전문기관으로 도약하겠다”고 말했다.