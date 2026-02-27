전남 맞춤형 돌봄으로 차세대 돌봄 확산

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주광역시장은 27일 통합돌봄의 전국 시행을 앞두고 “광주전남 통합 이후 지역별 특성과 수요를 고려한 맞춤형 돌봄 전략을 만들어 돌봄 정책의 새로운 세대를 열겠다”고 강조했다.

강기정 시장은 이날 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘지역과 함께 여는 대한민국 돌봄시대 전국대회’에 참석해 ‘광주전남 통합에 따른 광주다움 통합돌봄 확장에 대한 비전’을 발표하며 이같이 밝혔다.

강 시장은 “전남은 이미 초고령사회에 들어섰고 각 지역별 편차도 크다”며 “광주의 돌봄 모델을 기계적으로 이식하는 것이 아니라, 이를 고려한 맞춤형 전략을 만들어 확산시키는 단계적 노력이 필요하다”고 설명했다.

강 시장은 맞춤형 돌봄 모델로 ▷대도시형 ▷중소도시형 ▷농어촌형 ▷도서형 등 4가지 형태를 제시했다.

광주 도심권과 나주 혁신도시권 등에 적용할 대도시형은 맞벌이‧1인 가구의 수요에 맞춰 긴급‧야간 돌봄 서비스, 정신건강‧고립 예방 관련 서비스를 제공할 구상이다.

중소도시형은 순천‧여수‧목포‧광양‧나주 등에 적용하며, 노인‧아동 돌봄 수요 공존에 따라 통합 사례 관리, 방과후 돌봄 서비스 등을 강화한다.

신안‧진도‧완도 등에는 도서형을 적용, 원격 의료‧영상 상담 등을 통해 접근성 제약에 대처한다. 농어촌 지역은 고령층 비율이 높음에 따라 방문 간호, 이동식 돌봄, 교통 동행 지원 서비스를 제공할 계획이다.

강기정 시장은 “통합특별법 제320조에 담긴 돌봄특구 지정은 광주의 대표 복지 정책들이 전남으로 퍼질 법적 근거가 되어줄 것”이라며 “광주시가 1세대 누구나 돌봄에서 현재 4세대 기본돌봄까지 진화시킨 통합돌봄을 이제는 지역 맞춤형 돌봄을 통해 5세대 기본사회 돌봄으로 나아가겠다”고 밝혔다.

이날 전국대회는 오는 3월27일 ‘돌봄통합지원법’ 시행을 앞두고 지역 중심 통합돌봄 정책의 실행 방향을 공유하고, 지자체 간 협력 기반을 다지기 위해 마련했다. 특히 광주시는 ‘광주다움 통합돌봄’을 운영하며 축적한 현장 노하우와 지역 주도 돌봄정책의 실행 전략을 나누며 광주형 통합돌봄의 확장성을 확인했다.

‘돌봄시대 전국대회’는 광주시가 주최·주관하고, 광주사회서비스원, 광주라이즈(RISE)센터·대학 라이즈(RISE)사업단, 한국보건복지인재원 광주교육센터가 공동주최했으며, 보건복지부가 후원했다.

한편, 광주시는 2023년 4월 전국 최초로 ‘누구나 돌봄 시스템’을 도입했다. 이후 2세대 공동체 돌봄, 3세대 의료돌봄, 4세대 기본돌봄으로 확대하며 지역 중심 통합돌봄 모델을 발전시켜 왔다.