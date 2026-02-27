세계유산 관련 기록물, 세계기록유산을 활용한 전시·포럼·투어 등 문화행사 공동 기획

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 국가기록원과 국가유산청은 올해 7월 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회(48th Session of the World Heritage Committee)의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 보유한 세계유산과 세계기록유산 관련 기록물을 활용해 전시, 국제학술대회, 투어 프로그램을 함께 기획하기로 했다.

국가기록원은 유네스코 세계기록유산을 주제로 한 특별전시를 개최하고, 국가유산청에서 주관하는 전시는 국가기록원이 소장하고 있는 대한민국의 유네스코 가입 문서와 세계유산 등재 역사 관련 기록물을 활용해 구성할 계획이다.

이와 함께 국가기록원은 제48차 세계유산위원회 개최를 기념하는 국제학술대회와 투어 프로그램도 개최하기로 했다.

국제학술대회는 세계유산을 주제로 국가기록원이 주최하고 유네스코 국제기록유산센터(ICDH)와 공동으로 주관한다.

또 유네스코 세계기록유산의 중요성을 되새기기 위해 국가기록원 부산분원에 보존 중인 조선왕조실록을 특별히 관람할 수 있는 프로그램을 운영해 대한민국의 기록정신과 역사를 전 세계에 알릴 계획이다.

국가기록원은 “앞으로도 양 기관이 공공·민간 부분의 다양한 기관과 협력해 국내에서 처음으로 열리는 세계유산위원회가 성공적인 행사가 될 수 있도록 노력할 예정”이라고 밝혔다.