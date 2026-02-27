요금 0원 보편적 교통복지 실현 94억 투입 노선권 터미널 인수

[헤럴드경제(의령)=황상욱 기자] 경남 의령군이 민간 업체의 경영 악화로 사라질 위기에 놓였던 농어촌 버스를 직접 운영한다. 경남도는 27일 의령군 공영버스터미널에서 ‘경남형 버스 완전공영제’ 출범식을 열고 ‘빵빵버스’의 본격적인 운행을 알렸다.

인구 2만5000여 명의 의령군은 그간 민간 업체의 만성 적자로 버스 노선 폐지 위기를 겪어왔다. 특히 고령 인구 비율이 높아 자가용 운전이 어려운 주민들에게 버스는 병원과 시장을 잇는 유일한 이동수단이었다.

경남도는 2023년 의령군을 시범 지역으로 선정하고 3년간 도비와 군비 총 94억원을 투입했다. 지자체가 민간의 노선권과 차량, 터미널 건물을 완전히 인수해 외부 환경에 흔들리지 않는 안정적인 운영 체계를 구축했다.

이번 공영제 시행으로 의령군민은 요금 부담 없이 ‘빵빵버스’를 이용한다. 도는 읍내와 오지 마을을 잇는 노선을 확충하고, 수요응답형 교통(DRT)과 브라보택시를 연계해 교통 사각지대를 해소했다.

박완수 지사는 “대중교통은 서민의 발이자 가장 기본적인 교통 복지”라며 “적자가 나더라도 행정이 책임지는 것이 바람직하다”고 강조했다. 이어 “의령 모델이 전국으로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

새로 채용한 버스 기사 28명은 시간선택제 임기제 공무원 신분으로 근무한다. 지자체가 고용을 직접 보장해 안정적인 일자리를 창출하고 서비스 질을 높인다는 전략이다.

경남도는 향후 터미널 기능을 개선해 지역 커뮤니티 공간으로 활용할 계획이다. 이를 통해 버스 공영제를 지역 경제 활성화와 연계한 ‘경남형 교통 롤모델’로 완성해 나갈 방침이다