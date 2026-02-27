관내 5개 아파트와 협력…주민 밀착형 정신건강 안전망 구축

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시보건소가 아파트 단지를 거점으로 한 주민 밀착형 정신건강 지원체계를 구축하며 자살 예방과 지역사회 안전망 강화에 나선다.

나주시보건소 건강증진과는 27일 보건소 4층 강당에서 ‘마음건강 아파트’ 추진을 위한 업무협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 착수했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 광주·전남 혁신 3단지 부영아파트 관리사무소, 빛가람LH5단지 주거행복지원센터, 빛가람LH6단지 주거행복지원센터, 빛가람 중흥S-클래스 리버티 아파트 관리사무소, 주택관리공단 나주용산 주거행복지원센터 관내 5개 아파트 관계자가 참석해 협력 의지를 다졌다.

‘마음건강 아파트’ 사업은 아파트 단지를 중심으로 자살 및 정신건강 고위험군을 조기에 발견하고 상담과 치료 연계를 통해 지속적으로 사례를 관리하는 지역사회 기반 정신건강 사업이다.

협약에 따라 나주시보건소는 정신건강 상담과 자살 예방 교육, 고위험군 발굴 및 사례 관리 등 전문 서비스를 제공하고 각 아파트 관리사무소는 사업 홍보와 대상자 발굴, 프로그램 운영 등에 협력한다.

이를 통해 주민들의 일상생활 공간에서 보다 쉽게 정신건강 서비스를 이용할 수 있는 기반을 마련하고 지역사회 전반의 자살 예방과 정신건강 증진을 위한 촘촘한 안전망 구축이 기대된다.

강용곤 보건소장은 “정신건강 문제는 조기 발견과 지역사회의 지속적인 관심이 무엇보다 중요하다”며 “이번 협약을 계기로 주민들이 일상에서 보다 편리하게 정신건강 서비스를 이용할 수 있도록 현장 중심 지원을 강화하겠다”고 말했다.