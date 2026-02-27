- 한국내 파트너십 단일화, 독점 판매권 및 기술지원·MRO 사업권 확보

- AI 기술 접목한 ‘위험 요소 자동 감지’로 레이더 운용 효율화 및 인력 절감 추진

- 철도 솔루션 노하우와 방산 레이더의 결합, ‘지능형 통합 보안 플랫폼’으로 도약

국내 첨단 산업 솔루션 공급의 핵심 축인 중앙첨단소재가 영국의 글로벌 레이더 전문 기업 ‘블라이터 서베일런스 시스템즈(Blighter Surveillance Systems, 이하 블라이터)’와 한국 내 부가가치 재판매(VAR, Value Added Reseller) 독점 계약을 체결하며 방산 및 보안 시장에 새로운 도전장을 던졌다.

중앙첨단소재는 이번 계약을 통해 블라이터의 전 제품군에 대한 ▲한국 내 독점 판매권 ▲공식 기술지원 센터(TSC) 운영권 ▲MRO(유지·보수·정비) 사업권을 모두 확보하게 되었다. 이로써 제품의 도입부터 기술 지원, 장기적인 유지보수까지 일원화된 ‘통합 솔루션’ 체계를 구축하게 되었다.

영국 블라이터사는 기계적 회전 레이더의 한계를 극복한 ‘전자식 스캐닝(E-scan)’ 기술의 선구자다. 능동형 위상배열(AESA) 방식을 채택하여 움직이는 부품이 없으므로 극한의 환경에서도 고장률이 매우 낮고 신뢰성이 높은 장비로 대공, 지상, 해안등 각 분야별로 특화된 레이더 솔루션을 갖고 있는 회사다. 대공 레이더의 경우 저고도 침투 드론을 포착하는데 탁월하며 이러한 성능을 인정받어 최근 동남아시아, 중동쪽에서도 구매계약을 한것으로 알려져있다. 지상레이더의 경우 대한민국 육군에서 운용되어 야전에 신뢰성 높은 장비로 평가받고 있으며, 해안레이더의 경우 극 소형선박까지 포착하여 소요군의 만족도가 매우 높은 레이다로 알려져 있다.

중앙첨단소재의 핵심 전략은 하드웨어와 AI 소프트웨어의 고도화된 융합이다. 최근 철도 안전 시스템 지능화를 위해 AI 솔루션 도입 업무협약(MOU)을 체결한 중앙첨단소재는, 이 기술력을 레이더 솔루션에 이식하여 ‘위험요소 자동감지 시스템’으로 진화시키고 있다.

기존 레이더 시스템은 요원이 실시간 데이터를 육안으로 확인하며 위협을 판단해야 했으나, 중앙첨단소재가 추진하는 AI 고도화 전략은 인공지능이 탐지된 물체의 패턴을 학습하여 스스로 식별한다. 드론, 야생동물, 침투 인원을 구분하여 실질적 위협에만 자동 알람을 보냄으로써 오경보를 줄이고 감시의 정확도를 극대화한다.

이러한 기술은 레이더 운용 방식의 혁신을 불러온다. AI가 1차 분류를 수행함으로써 요원의 피로도를 낮추고, 투입 인원을 획기적으로 감축할 수 있다. 인구 구조 변화에 따른 병력 감소 문제를 겪는 국방 현장이나 대규모 인력 배치가 어려운 중요 시설에서 AI 기반 무인화·지능화 경계 시스템은 강력한 대안이 될 전망이다.

장비 도입만큼 중요한 것은 생애주기 동안의 안정적인 유지보수다. 현재 국내 군 부대 및 해안경계에는 상당수의 블라이터 레이더가 운용 중이다. 중앙첨단소재는 독점 MRO(유지·보수·정비) 사업권을 통해 국내 전담 기술지원 센터를 운영하며, 과거 해외 본사 수리로 인해 수개월씩 걸리던 서비스 기간을 획기적으로 단축해 안보 공백을 방지할 계획이다.

중앙첨단소재 관계자는 “검증된 지능형 분석 역량을 레이더 분야에 전격 도입하여 단순히 장비를 판매하는 유통사를 넘어, 위험 요소를 스스로 판단하고 대응 방안을 제시하는 ‘지능형 통합 보안 플랫폼’ 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

공중 및 해상드론,지상무인차량등 소형화 비대칭전력 위협이 높아지고 있는 현 시점에서 소형 이동체 탐지에 특화되어 있는 근거리 정밀레이더 블라이터와 중앙첨단소재의 결합은 국내 보안 시장에 시사하는 바가 크다. 세계 최고 수준의 하드웨어에 중앙첨단소재의 AI 기술력이 결합되면 대한민국은 더욱 촘촘하고 효율적인 감시망을 보유하게 될 것이다.

시장 전문가들은 “블라이터사가 중앙첨단소재로 역량을 집중시킨 것은 한국 및 아시아 시장의 전략적 가치를 높게 평가한 결정”이라며, “특히 AI를 활용한 자동감지와 인력 감축 전략은 병력 부족 문제를 해결해야 하는 한국적 상황에서 독보적인 경쟁력이 될 것”이라고 전망했다.