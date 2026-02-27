브랜치버그 공장 CMO 물량 생산 돌입 2년치 재고에 현지 생산 물량까지 든든

셀트리온이 미국 현지 생산 기지인 브랜치버그 공장을 본격 가동하며, 최근 급변하는 미국의 통상 환경과 관세 리스크에 대한 구조적 대응 체계를 마쳤다고 선언했다.

셀트리온은 25일 ‘주주님께 드리는 글’을 통해 현재 진행 중인 미국 브랜치버그 공장의 가동 현황과 향후 관세 정책 변화에 대한 구체적인 대응 전략을 공개했다. 이번 발표는 최근 미국 정부의 관세 정책 변화 언급으로 발생한 시장의 우려를 해소하기 위한 조치다.

자료에 따르면 셀트리온은 지난해 연말 일라이 릴리의 공장 인수를 성공적으로 마무리한 후, 올해 1월 말까지 시설 전체 점검 및 본격 가동을 위한 준비를 완료했다. 이를 바탕으로 2월부터는 공장 내 전 라인에서 릴리의 의약품 위탁생산(CMO) 물량 생산을 본격적으로 시작하며 현지 시설 운영의 효율성을 입증하고 있다.

특히 셀트리온은 CMO와 병행해 자사 제품 생산을 위한 밸리데이션(Validation, 공정 검증) 절차에도 즉시 돌입했다. 이를 통해 현지 생산 시설과 기존의 직접 판매망을 유기적으로 연계함으로써, 빠른 시일 내에 미국 시장에 ‘미국산 현지 생산 제품’을 공급할 수 있는 완벽한 체계를 구축한다는 방침이다. 가장 우려가 컸던 관세 리스크에 대해서는 단기와 중장기로 나뉜 선제적 대응책을 제시했다.

우선 단기적으로는 현지 생산 제품이 본격적으로 출하되기 전까지 이미 미국 내 입고를 완료한 2년 치의 공급 물량을 활용한다. 이를 통해 당분간은 관세 영향 없이 안정적인 판매를 지속할 수 있다는 설명이다.

중장기적으로는 브랜치버그 공장에서 직접 생산된 제품을 공급함으로써, 향후 어떤 관세 정책이 시행되더라도 그 영향으로부터 완전히 자유로운 ‘생산-판매 시스템’을 가동하게 된다. 최은지 기자