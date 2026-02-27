[헤럴드경제=장연주 기자] 곰탕 맛집으로 유명한 제주도 한 식당이 첫 손님으로 여자를 받지 않고 머리를 묶으라고 강요하는 등 성차별을 한다는 주장이 나왔다.

지난 25일 사회관계망서비스(SNS)에는 제주도의 유명한 곰탕집을 찾았다가 사장에게 성차별을 당했다는 한 여성의 사연이 올라왔다.

최근 제주도 여행 중 해당 곰탕집을 방문했다는 여성 A씨는 “여행 중이라 등이 파진 원피스를 입고 있었는데, 사장인 할머니가 혀를 차면서 ‘뭐 이런 옷을 입고 다니냐’고 했다”며 “밥을 먹을 때도 ‘머리카락 날린다’, ‘누가 국에 밥을 말아 먹냐’고 툴툴 댔다”고 떠올렸다.

A씨는 사장의 계속된 잔소리에도 별말 없이 밥을 먹었지만, 결국 밥값을 계산하면서 분노가 폭발했다.

그는 “밥을 다 먹고 입술을 수정하는데 할머니가 ‘밥상머리 앞에서 화장품을 꺼낸다’며 욕을 했다”며 “식당을 나왔다가 다시 들어가 크게 싸웠다. 내 돈 내고 아침부터 기분 나쁘게 만든 식당, 일행도 잘했다고 하더라”라고 말했다.

이 같은 A씨 글에는 비슷한 경험을 했다는 후기가 이어졌다.

또 다른 한 여성은 “첫 손님으로 여자를 받으면 재수 없다고 밖에 1시간을 세워 뒀다”며 “모든 여자 손님에게 머리를 묶으라고 요구했고, 여자 손님에게만 온갖 꼬투리를 잡아 성질을 내는데, 남자 손님에게는 ‘맛있게 먹으라’며 웃어줬다”고 지적했다.

다른 여성들도 “저한테는 소리 치면서 나가라고 했다”, “저한테는 ‘재료 소진’이라고 하더니 제 뒤에 있던 남자 손님들은 받아줬다”고 했다.

한 네티즌은 해당 식당에 대해 “암묵적인 규칙이 있다”고 말했다.

예컨데, 첫 손님으로 여자는 받지 않고 여자 손님은 식당 입장 전 머리를 묶어야 하며, 여자 손님만 식사 중 휴대전화 사용이 불가능하다고 주장했다. 뿐만 아니라 여자끼리 온 손님도 받지 않는다고 했다.

이 밖에 과거에는 성차별이 심했지만 요새는 많이 나아졌다는 후기도 올라왔다.

해당 식당은 한동안 휴업했다가 얼마 전 다시 문을 열었는데, 사장인 할머니 대신 아들 부부가 운영중인 것으로 알려졌다.

최근 해당 식당을 다녀왔다는 한 네티즌은 “할머니 대신 아들 부부가 주로 식당을 운영하는데 상당히 친절했다”며 “할머니는 옛날보다 친절하신 건 분명하지만 남자 손님한테만 ‘맛있냐’고 묻는 건 여전했다”고 밝혔다.