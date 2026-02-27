27일 오전 서부지법서 영장실질심사

[헤럴드경제=이용경 기자] 약에 취한 상태로 서울 반포대교를 달리다가 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량 운전자가 27일 서울서부지법에서 영장실질심사를 받는다.

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의를 받는 30대 여성 A씨에 대해 전날 구속영장을 신청했다고 27일 밝혔다. 서울서부지검은 A씨에 대한 구속영장을 법원에 청구했다.

서울서부지법은 이날 오전 10시30분 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다고 밝혔다.

A씨는 지난 25일 오후 8시44분께 포르쉐 차량을 몰고 서울 반포대교를 주행하다가 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어졌다. 이 사고로 타박상을 입은 A씨는 곧바로 병원으로 이송됐다. A씨의 차량이 덮친 벤츠 차량 운전자 40대 남성도 경상을 입었다.

사고 당시 A씨의 차량에서는 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등이 다량으로 발견됐다고 한다.

경찰은 A씨를 긴급체포하고 전날 첫 조사를 마쳤다. A씨는 조사에서 약물운전과 프로포폴 소지 혐의에 대해 시인했다. 경찰 관계자는 “약물의 불법 처방 여부 등 나머지 사항에 대해선 계속 조사 중”이라고 말했다.