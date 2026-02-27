범정부 협의체 ‘원화 국제화 TF’ 킥오프 회의 외환시장 변동성 대비 리스크 관리체계 정비

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 범정부 협의체인 ‘원화 국제화 태스크포스(TF)’를 공식 출범하고 외국인의 원화 접근성 개선과 국경 간 원화거래 확대 방안 등을 담은 원화 국제화 종합 로드맵을 상반기 중 마련한다.

재정경제부는 27일 서울 은행회관에서 허장 2차관 주재로 ‘원화 국제화 TF’ 킥오프 회의를 진행했다고 밝혔다. TF에는 재경부를 비롯해 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등이 참여했다.

이번 TF는 외국인 투자자의 원화 접근성을 획기적으로 개선하고 국경 간 원화 거래 수요를 충분히 확보해 우리 외환·금융시장의 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로 구성됐다.

회의에서는 원화의 국제적 활용 현황 점검과 함께 주요 추진 과제가 폭 넓게 논의됐다. 참석자들은 원화 국제화가 단순한 상징적 목표가 아니라 금융시장 도약을 위한 구조적 과제라는 데 인식을 같이했으며, 원화 안정성 강화와 사용처 확대를 병행해야 한다는 점에도 공감했다.

전 세계적으로 제도 도입이 논의되고 있는 스테이블코인 등 새로운 결제 수단이 원화 활용 확대 방안의 하나로 언급됐다. 외환시장 개방 확대 과정에서 단기적인 변동성 확대 가능성에 대비해 리스크 관리체계를 정비할 필요가 있다는 의견도 제시됐다.

TF는 실무회의를 정기적으로 개최하고 전문가 자문단 운영과 시장 의견을 폭넓게 수렴해 균형감 있는 정책방안을 마련할 방침이다. 이를 토대로 원화 국제화를 위한 개선 과제를 종합한 정책 로드맵을 올해 상반기 중 발표할 예정이다.

허 차관은 “과거 외환시장 여건 변화로 원화 국제화 정책이 일관되게 추진되지 못했던 경험과 이에 대한 시장의 우려도 있다”면서 “원화 국제화는 우리 외환·금융시장의 도약을 위한 핵심 과제이자 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입과도 밀접히 연계된 사안인 만큼 관계기관이 협력해 일관성 있게 추진해야 한다”고 강조했다.