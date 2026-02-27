지난 1월 이어 한 달 반 만에 추가 성과 도출 독자 플랫폼 ‘컨쥬올’ 신뢰성 및 확장성 입증 글로벌 파트너십 강화로 R&D 모멘텀 지속 확보

[헤럴드경제=최은지 기자] 리가켐 바이오사이언스가 일본 오노약품공업으로부터 ADC 플랫폼 기술이전에 따른 후속 개발 마일스톤을 수령하며 견고한 파트너십을 과시했다.

리가켐바이오는 오노약품과의 공동연구 로드맵에 따라 단계별 마일스톤을 달성해 수령할 예정이라고 27일 밝혔다. 이번 성과는 지난 1월 8일 첫 마일스톤 수령 발표 이후 약 한 달 반 만에 도출된 후속 결과로, 양사 간의 협력이 매우 신속하고 효율적으로 진행되고 있음을 보여준다.

앞서 리가켐바이오와 오노약품은 지난 2024년 10월, 독자 개발한 ADC 플랫폼 기술인 ‘컨쥬올(ConjuAll™)’을 활용한 후보물질 발굴 및 공동연구 계약을 체결했다. 이후 2025년 3월 첫 번째 타겟 지정을 완료했으며, 올해 초부터 연달아 개발 단계별 마일스톤을 달성하며 상업화 가능성을 높이고 있다.

단기간 내에 추가적인 진전이 이루어진 것은 리가켐바이오의 ADC 플랫폼 기술이 글로벌 제약사의 기준에 부합하는 높은 안정성과 확장성을 갖추고 있음을 의미한다. 구체적인 마일스톤 규모와 세부 조건은 계약에 따라 비공개되었으나, 이번 수령을 통해 회사의 현금 흐름 안정성은 더욱 강화될 전망이다.

박세진 리가켐바이오 사장은 “오노약품과의 긴밀한 협력을 바탕으로 예정된 성과들을 차질 없이 도출하고 있다”며 “이는 우리 ADC 플랫폼 기술의 신뢰성을 다시 한번 확인하는 계기이며, 앞으로도 글로벌 ADC 선도 기업으로서 입지를 다지겠다”고 강조했다.

리가켐바이오는 오노약품 외에도 다수의 글로벌 파트너사와 협업 중인 파이프라인에서 단계별 성과를 기대하고 있다. 2026년 한 해 동안 플랫폼 기술의 가치 입증과 상업적 성과 창출이 가속화될 것으로 업계는 내다보고 있다.