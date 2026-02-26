[헤럴드경제=정석준 기자] 금요일인 27일도 낮에는 초봄 같은 날씨가 이어지겠다.

당분간 기온이 평년보다 높아 아침 최저기온은 1∼9도, 낮 최고기온은 7∼15도가 되겠다.

기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산사태, 낙석 등에 유의해야 한다.

전국이 대체로 흐리겠으나 수도권은 오전부터, 그 밖의 중부지방은 오후부터, 전북과 경상권은 밤부터 차차 맑아지겠다.

새벽부터 강원 동해안과 충청권 남부, 전라권, 경북권 남부, 경남권, 제주도에 비가 내리겠다. 강원 산지에는 비 또는 눈이 오겠다.

예상 강수량은 대전·충남 남부, 충북 중·남부 1㎜ 미만, 전북 1㎜ 안팎, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부, 울릉도·독도 5㎜ 미만이다.

26일 늦은 밤부터 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5㎜ 미만, 광주·전남 5㎜ 안팎이다. 강원 산지에는 26일 늦은 밤부터 1㎝ 안팎의 적설량이 예고됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍 유입으로 전국이 ‘좋음’ 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 서해 0.5∼2.5ｍ, 동해 1.0∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.