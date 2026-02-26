[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원은 올해 지원사업 통합 설명회를 24~25일 양일에 걸쳐 경기도인재개발원, 경기도청에서 진행했다고 밝혔다.

설명회는 2026년 경상원에서 추진하는 공모사업 이해를 돕기 위한 것으로, 양일 동안 총 380여 명의 소상공인, 전통시장 상인 등 관계자가 참석했다.

설명회에서는 ▷상권 활성화 ▷소상공인▷골목상권 ▷전통시장 ▷소공인 5개 분야 주요 사업 추진 일정과 상세 내용을 안내하고 경기신용보증재단, 경기도의료원, 국세청, 소상공인시장진흥공단, 한국자산관리공사 등 유관기관의 지원 정책도 소개했다.

경상원은 지난해 31개 시군에서 정담회를 개최하며 상인들이 제안했던 내용을 바탕으로 올해 ‘생애 최초 경영안정화 교육지원’ 사업을 신규로 편성했다.

또 오는 3월 20일부터 29일까지 도내 513개소에서 개최되는 경기 살리기 통큰 세일을 비롯해 소상공인 경영환경개선, 소상공인 사업정리 지원, 소상공인 청년창업 원스텝 등의 사업도 추진한다.

경상원 김민철 원장은 “지난해 31개 시군 돌며 현장 의견을 듣고 고충을 해결하려고 노력했다”라며 “그 덕분에 올해 사업을 통폐합하며 예산이 증액돼 부족함 없이 사업을 추진할 수 있게 됐다”라고 말했다.

그러면서 “북부 지역은 고령층이 많아 여러모로 사업 추진에 어려움이 많은데 올해는 통큰 세일 홍보를 강화해 취약점을 개선하겠다”라며 “각 지자체에서도 상권과 지역 경제 활성화를 위해 자체 홍보를 강화해달라”고 덧붙였다.