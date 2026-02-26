전문 교육체계 마련, 동물의료 수준 향상 기대

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성메디슨과 한국동물병원협회가 25일 업무협약(MOU)을 맺고 전국 수의사 대상 초음파 교육 네트워크 구축에 나선다.

삼성메디슨과 한국동물병원협회는 이번 협약을 통해 체계적인 전문 교육체계를 마련하고 국내 반려동물 의료 수준 향상을 도모할 계획이다.

최근 반려동물 보호자의 고품질 의료 서비스에 대한 기대가 높아지면서 수의사의 초음파 교육 수요도 빠르게 증가하고 있다.

양측은 초보 수의사부터 전문의까지 전 수준을 아우르는 맞춤형 교육을 원스톱으로 제공하는 통합 시스템을 구축할 계획이다. 또한, 공동 연구를 통해 동물 특화 초음파 영상 프로토콜 개발에도 나선다.

한국동물병원협회는 삼성 소노 VET 아카데미 운영 과정에 전문 강사와 실습견을 지원하고, 수의사 대상 온라인 교육 콘텐츠와 학술 자료도 공동 제작할 방침이다.

삼성메디슨은 한국동물병원협회의 네트워크를 바탕으로 콘퍼런스·심포지엄 등을 열어 프리미엄 동물 의료 시장 공략에 나선다. 예비 수의사 대상 교육을 연계해 중장기 브랜드 신뢰도와 미래 고객 접점을 확대해 나갈 계획이다.

최이돈 한국동물병원협회 회장은 “신뢰할 수 있는 파트너와 함께 체계적인 교육 시스템을 구축해 동물 병원의 진료 수준 향상에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

유규태 삼성메디슨 대표는“이번 MOU를 통해 현장 중심의 교육 연계를 한층 강화하고, 국내 반려동물 의료 환경의 전문성과 완성도를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.