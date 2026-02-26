동원그룹·한국투자금융지주 창업자인 김재철(사진) 명예회장의 사재 출연으로 성사된 ‘KAIST 김재철AI대학원’ 판교 연구동이 26일 착공했다.

KAIST는 542억원을 투입해 성남시 분당구 판교동에 연구동을 짓는다. 대지 6000㎡에 연면적 1만8185㎡ 규모, 지하 1층·지상 8층이다. 2028년 2월 준공 예정이다.

연구동에는 10MW급 도심형 AI(인공지능) 데이터센터가 들어선다. 피지컬 AI·휴머노이드 연구를 위한 로봇 실험실도 갖춘다. 각 층에 마련된 개방형 공간에서는 기상예측, 신약개발 등 과학 AI와 헬스케어 AI, 제조 AI 등 KAIST 김재철AI대학원의 다양한 프로젝트를 연구한다. 시민 참여를 위한 체험공간도 마련한다. AI의 역사를 한눈에 아우르는 AI 전시관과 갤러리, 시네마 공간을 기획해 신기술에 대한 진입장벽을 낮추고 공감대를 강화할 계획이다. 사업비 전액은 김재철 명예회장의 사재 출연에서 비롯됐다.

김 명예회장은 2020년부터 KAIST에 누적 603억원을 기부했다. 부지는 성남시가 무상 임대했다. 신상진 성남시장은 “KAIST 김재철AI대학원이 판교테크노밸리와 연계된 산·학·연 협력 생태계 속에서 연구와 산업이 유기적으로 연결되는 혁신 거점으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 “김재철 명예회장은 아무도 AI에 주목하지 않았던 시기부터 이 분야 인재육성을 강조했고 오늘의 결과로 이어졌다”며 “이번 판교 연구동 착공을 통해 R&D 예산 복원과 연구 생태계 정상화에 힘을 싣는 정부와 더욱 긴밀하게 합을 맞출 수 있게 됐다”고 전했다.

김진 기자