과목별 전문 교수진 참여…100일 완성 학습법 공개 3월 14일 13시까지 사전신청…핵심 공략집 등 전원 증정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 종합교육기업 에듀윌이 주택관리사 1차 시험을 100일 앞두고 단기 합격 전략을 제시하는 특강과 설명회를 연다.

에듀윌은 주택관리사 수험생을 대상으로 ‘D-100 라이브 특강 및 합격 전략 설명회’를 개최하고 사전 신청을 받는다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 시험일까지 남은 100일을 효율적으로 활용할 수 있는 학습 전략을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 단기간 내 합격 가능성을 높일 수 있도록 과목별 핵심 포인트와 집중 학습법을 안내한다는 설명이다.

‘D-100 특강’에서는 주택관리사 과목별 전문 교수진이 직접 나서 남은 기간에 최적화된 핵심 학습 전략을 공개한다. 이어 진행되는 ‘합격 전략 설명회’에서는 ‘100일로 완성하는 1차 합격’을 주제로 수험생들의 궁금증을 해소하는 실시간 Q&A가 마련된다.

사전 신청자 대상 혜택도 제공된다. 신청자 전원에게 1차 과목별 핵심 공략법을 정리한 ‘D-100 합격 자료’를 증정하며, 수험생 동기 부여를 위한 ‘2026 합격 응원 3종 세트’와 ‘에듀공 합격 부적’도 함께 제공할 예정이다.

에듀윌 관계자는 “시험 100일 전부터의 전략적 학습과 집중력이 합격을 좌우한다”며 “이번 특강과 설명회를 통해 수험생들이 단기 합격을 위한 구체적인 방향성과 자신감을 얻길 기대한다”고 말했다.

사전 신청은 3월 14일 오후 1시까지 진행되며, 자세한 내용은 에듀윌 주택관리사 홈페이지에서 확인할 수 있다.