전고체배터리 조립 장비 공급·공급망 참여

[헤럴드경제=정윤희 기자] 이차전지 장비 제조업체 필에너지가 미국의 전고체배터리업체 팩토리얼(Factorial Inc.,)에 전략적 지분투자를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 투자로 필에너지는 팩토리얼의 전고체배터리 조립 장비 공급권을 확보하게 된다. 이를 통해 차세대배터리 공정 기술력을 끌어올린다는 계획이다.

전고체배터리 공급망 참여 또한 기대된다. 필에너지는 핵심 전략으로 내세운 제품 라인업 확대와 고객군 다변화 등의 효과로 직결될 것으로 보고있다. 팩토리얼은 필에너지의 첨단 공정 기술을 통해 현재 파일럿 수준의 제조 공정을 대량 생산 단계로 확대할 전망이다.

팩토리얼은 2013년 설립된 미국의 전고체배터리 전문업체다. ▷메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) ▷스텔란티스(Stellantis) ▷현대자동차 등 글로벌 완성차 업체와 ▷롯데에너지머티리얼즈 ▷포스코퓨처엠 등 소재 업체 등이 투자한 걸로 알려졌다.

팩토리얼의 핵심 경쟁력은 전고체배터리 플랫폼 ‘솔스티스(Solstice)’이다. 기존 리튬이온 배터리 대비 에너지 밀도를 최대 80% 향상시켰고, 최고 90°C의 고온에서도 안정적인 작동이 가능하다. 기존 배터리 시스템의 열적 한계치(Thermal Ceiling)를 대폭 끌어올렸다는 평가다.

필에너지가 참여하는 전고체배터리 시장은 ▷차세대 모빌리티(전기차, 도심항공교통(UAM) 등)뿐 아니라 ▷피지컬AI(휴머노이드, 로봇 등) 산업에서도 적용이 확대될 것으로 예상된다.

필에너지는 최근 해외 고객사 다변화에 적극 나서고 있다. 올 들어 인도의 글로벌 배터리 기업으로부터 레이저 노칭&슬리팅 장비를 수주했으며 앞서 유럽 기업에는 46파이 원통형 배터리 와인더(winder)도 공급했다. 최근에는 레이저 노칭 공정의 난제로 여겨진 양극 합제부 노칭 기술 개발을 완료하고, 해당 장비의 공급을 시작했다.