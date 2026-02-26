김민석 총리, 제56차 국제개발협력위원회 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부는 올해 공적개발원조(ODA)사업규모를 전년보다 1조원 가량 감액한 5조4372억원으로 확정했다. 이를 통해 1763개 사업과 총 87개 협력국을 지원할 방침이다.

정부는 26일 김민석 국무총리 주재로 정부서울청사에서 열린 ‘제56차 국제개발협력위원회’에서 이같은 올해 국제개발협력 종합시행계획을 확정했다고 밝혔다.

올해 ODA 사업규모는 지난해 6조5010억원대비 1조638억원이 감액된 5조4372억원으로 확정됐다. 이를 통해 총 37개 기관(지자체 6개 포함)에서 1763개 사업을 추진할 예정이다. 지난해 1928개 사업을 추진한 것에 비해 200개 가량이 줄어든다.

올해 총 89개 협력국을 지원할 예정이며, 지역별로는 아시아(30.4%), 아프리카(24%) 지역 등으로 배분된다.

분야별로는 교통(28.2%), 인도적 지원(9.5%), 교육(8.1%), 보건(7.9%) 분야를 중심으로 사업을 추진할 예정이다.

또 이날 회의에서는 제4차 종합기본계획(2026~2030년)도 논의됐다. 제4차 종합기본계획은 5개년 단위 국가 ODA 종합전략으로, 대내외 환경 및 그간 성과 분석을 토대로 내실있는 ODA로 재도약하기 위한 우리나라 국제개발협력의 비전과 정책과제가 담겨 있다.

주요 특징는 ▷전략과 연계 사업 발굴 위한 기획형 체계 ▷인공지능(AI)‧문화를 중점분야 추가 ▷무상 시행기관 절반 이상 정비 ▷신규‧기존 사업 강력 구조조정 ▷사업실명제 도입 등 사업 전과정 정보공개 확대 등 이다.

특히 정당성 확보(신뢰)와 파트너십 강화(협력), 전문성 제고(역량) 등 이행기반도 공고화하기 위해 우리 ODA의 근본적 체질을 개선한다는 방침이다. 사업실명제를 도입하여 책무성을 제고하고 사업 변경‧신설 기준을 강화하여 자의적인 사업 추진을 차단할 계획이다. 또 ODA 통합 홈페이지(ODA KOREA)를 통해 사업 전과정의 정보공개를 확대하여 투명성도 강화한다.