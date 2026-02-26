올해의 SUV·올해의 전기차에도 공동 선정 ‘르노 세닉 E-테크’ 올해의 수입차 영예

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차의 ‘아이오닉 9’이 한국자동차기자협회(KAJA)가 선정한 2026 대한민국 올해의 차(K-COTY)에 선정됐다.

한국자동차기자협회는 지난 5일 경기 화성 한국교통안전공단 자동차안전연구원에서 열린 2026 대한민국 올해의 차 최종 심사 결과, 현대자동차 아이오닉 9이 종합 만족도 82.30점(100점 만점)을 획득해 2026 올해의 차에 올랐다고 26일 밝혔다.

현대차 아이오닉 9은 올해의 스포츠유틸리티차(SUV)와 올해의 전기차(EV)에도 선정됐다. 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 기반의 플래그십 전기 SUV인 아이오닉 9은 동급 최대 수준의 실내 공간과 110.3㎾h 대용량 배터리를 바탕으로 1회 충전 시 최대 532㎞를 주행하며, 모든 트림이 500㎞ 이상 주행거리를 확보했다.

2026 대한민국 올해의 차 최종 심사에서는 기아, 랜드로버, 르노, 메르세데스-벤츠, 볼보, BMW, 아우디, KG 모빌리티, 푸조, 현대자동차 등 10개 브랜드 18개 차종이 경합했다.

최종 심사에서는 자동차의 특성과 소비자의 구매 의도 관점에서 ▷외부 디자인 ▷인테리어 및 감성 품질 ▷계기 조작 편의성 ▷핸들링 및 주행 감성 ▷가속 성능 ▷NVH(소음/진동) 성능 ▷고속 안정성 및 제동 성능 ▷안전 및 편의 장비 ▷연비 및 유지 관리 ▷차량 가격 및 구매 의향 등 10개의 평가 지표가 활용됐다.

올해의 수입차에는 종합 만족도 70.07점(100점 만점)을 기록한 르노의 ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트닉’이 선정됐다. 세닉 E-Tech는 전기차 전용 AmpR 미디움 플랫폼을 기반으로 160㎾ 전기모터와 87kWh 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 460㎞를 주행하며, 130㎾ 급속 충전으로 34분 만에 20→80% 충전이 가능하다.

올해의 유틸리티는 기아 ‘PV5’가 차지했다. 목적기반차량(PBV) 전용 전동화 플랫폼 E-GMP.S 기반의 중형 PBV인 PV5는 패신저와 카고 등 다양한 라인업으로 비즈니스와 레저 등 고객 목적에 맞춘 맞춤형 모빌리티를 구현했다. 71.2kWh 배터리 기준 최대 377㎞(카고 롱레인지) 주행이 가능하며, 카고 모델은 최대 4420ℓ 적재 공간을 확보해 뛰어난 실용성을 갖췄다.

이 외에도 ▷올해의 디자인 ‘푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드’ ▷올해의 퍼포먼스 ‘메르세데스-AMG GT’ ▷올해의 이노베이션 ‘기아 PV5’ 등이 수상의 영예를 안았다.

정치연 올해의 차 선정위원장은 “자동차안전연구원 내 주요 시험로를 활용해 실차 평가를 진행하는 등 철저한 심사와 검증의 과정을 거쳐 수상 차량을 선정했다”며 “치열한 경쟁을 뚫고 부문별 최고의 자리에 오른 브랜드에 진심으로 축하를 전한다”고 말했다.

한편, 이날 오후 서울 반포 세빛섬 컨벤션홀에서 2026 대한민국 올해의 차(K-COTY) 시상식이 열렸다. 이날 시상식은 정부 부처 및 유관기관, 자동차 업계 관계자, 협회 임원 및 회원 등이 참석한 가운데, 성황리에 개최됐다.