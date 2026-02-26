신학기 문구부터 프리미엄 펜까지…각인·기부·포인트 혜택까지 더해 153 골드·아이디 로즈 등 인기 라인 포함…데스크테리어 제품도 할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 문구기업 모나미가 네이버 플랫폼을 통해 대규모 할인 프로모션에 나선다. 신학기 수요를 겨냥해 필수 문구부터 프리미엄 필기구까지 한 번에 풀며 소비자 접점을 확대하겠다는 전략이다.

모나미는 오는 28일 단 하루 동안 네이버 브랜드스토어에서 ‘브랜드데이’를 열고 주요 제품을 최대 63% 할인된 가격에 판매한다고 밝혔다.

이번 프로모션에서는 색연필, 사인펜, 물감 등 신학기 필수 문구류를 비롯해 프리미엄 볼펜과 만년필까지 다양한 제품군이 포함된다. 컬래버레이션 제품과 롭다(LOBDA)의 데스크테리어 용품도 할인 대상에 포함돼 소비자 선택 폭을 넓혔다.

구매 고객을 위한 추가 혜택도 마련됐다. ‘153 골드’, ‘153 아이디 로즈’ 등 프리미엄 라인 구매 시 무료 각인 서비스가 제공된다. 특히 ‘153 독도 프리미엄 볼펜 세트’는 각인 서비스와 함께 판매 수익 일부가 사단법인 독도사랑운동본부에 기부되는 방식으로 운영된다.

이와 함께 ‘알림 받기’ 설정 시 3% 추가 할인 쿠폰을 지급하고, 포토리뷰 이벤트 참여자 가운데 추첨을 통해 30명에게 네이버페이 포인트 3000원을 제공한다.

모나미 관계자는 “이번 브랜드데이를 통해 신학기 준비물부터 프리미엄 필기구까지 다양한 제품을 합리적인 가격에 선보이게 됐다”며 “앞으로도 차별화된 제품과 혜택으로 소비자 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.